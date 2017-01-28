Европейский триумф Логинова

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К третьей гонке чемпионата Европы в польском Дужники-Здрой Александр Логинов подошел уже в статусе чемпиона и серебряного призера этого турнира. Накануне в спринте его победу отобрал болгарский биатлонист Владимир Илиев, обойдя соперника почти на пяти секунд. Проигрыш более чем обидный, а вот позиция для субботнего преследования отличная, и этим Логинову удалось воспользоваться в полной мере.

С первого рубежа, закрыв все пять мишеней, россиянин не терял лидирующей позиции, доведя к четвертой стрельбе отрыв почти до минуты. И, несмотря на то, что предпоследний выстрел был неточен на заключительном рубеже, ситуация позволяла без суеты пройти штрафной круг и вновь в одиночестве уехать на финиш. С такой формой, которую спортсмен демонстрирует в Польше уже третью гонку подряд, российская победа в заключительной личной гонке турнира стала логичным продолжением триумфальной серии Логинова.

Еще одной приятной новостью дня для российского болельщика, несомненно, стал Евгений Гараничев. После прошлогоднего успеха на домашнем чемпионате Европы в Тюмени от россиянина ждали подъема и на нынешнем первенстве. Но в спринте случилось два промаха и 17-е место с почти минутным отставанием от победителя — позиция, не гарантирующая медали. Но Гараничев, осознавая важность этой гонки в свете отбора на чемпионат мира, с первых же метров буквально устремился за своей медалью. Уже ко второй стрельбе он отыграл пятнадцать позиций и, пользуясь ошибками соперников на рубеже, стал держаться за Логиновым в гонке.

На третьей стрельбе Гараничев чуть было не упустил своего, допустив промах и ненадолго потеряв промежуточную вторую позицию, но снова сумел собраться и доработать гонку, не заставив усомниться в своем самом серьезном настрое. Финишируя, он поклонился трибунам. Несомненно, что медаль прибавит уверенности спортсмену, который в нынешнем сезоне выступал явно слабее, чем в предыдущем.

Драматично сложилась гонка для стартовавшего пятым с почти полуминутным отставанием Алексея Волкова — если накануне в спринте он не ошибался, то в субботней гонке допустил совершенно лишний промах на последней стрельбе. Несмотря на то, что его основной соперник в борьбе за призовое место, латвийский биатонист Андрейс Расторгуевс, ошибался больше — дважды на последнем рубеже и четыре раза в общей сложности — по скорости тягаться с ним оказалось тяжело. И на последнем круге незадолго до финиша латвиец обошел россиянина, оставив Волкова с немного досадной «деревянной» медалью вместо бронзы.

Для остальных россиян гонка сложилась далеко не так успешно, несмотря на то, что по сравнению со своими стартовыми номерами каждый из них сумел подвинуться ближе. Во многом это обусловлено тем, что состав соперников не самый сильный, и, к тому же, многие из них дарили шансы, допуская собственные неточности в стрельбе.

Так, Дмитрий Малышко, стартовавший 18-м, конечно, улучшил на два пункта свою итоговую позицию, однако едва ли это обрадовало спортсмена. В гонке он допустил шесть промахов и проиграл больше двух минут итогового времени лидеру. Похоже, это не слишком хороший знак для спортсмена в свете перспектив попасть в основу на главный старт.

Петр Пащенко с 24-й переместился на 20-ю строчку с тремя штрафными кругами. Алексей Слепов, очевидно, израсходовал свой запас по части «чистой» стрельбы в индивидуальной гонке, которую впервые за несколько лет отработал на ноль, — в субботнем преследовании он промазал шесть раз и стал 35-м.

На этом личные гонки чемпионата Европы у мужчин завершены, как и основной шанс для спортсменов продемонстрировать тренерскому штабу свою готовность выступать на главном старте сезона — чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. До конца турнира у мужчин остается только два старта — сингл-микст и смешанная эстафета, однако вряд ли по ним будут сделаны серьезные выводы. Пока что ясно одно — свой билет в Австрию, скорее всего, Логинов уже получил.