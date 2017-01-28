Биатлонист Владимир Чепелин отыграл 23 позиции в гонке преследования на ЧЕ в Польше

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После спринта, который состоялся накануне, представитель Могилевской области стартовал 35-м. Допустив всего один промах, он сумел значительно улучшить свои позиции в итоговом протоколе. Владимир Чепелин уступил победителю Александру Логинову — +1 мин. 52,9, сек. (1+0+0+0). Российский биатлонист преодолел дистанцию в 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами за 31 мин. 46,2 сек. (0+0+0+1). Второе место занял еще один россиянин Евгений Гараничев — +27,8 сек. (0+0+1+0). Бронзовая медаль по итогам преследования у Андрея Расторгуева из Латвии — +59,5 (0+1+1+2).

Представитель белорусской команды Дмитрий Абашев допустил на четырех огневых рубежах девять промахов и занял 55-е место, замкнув протокол соревнований.

Сегодня на чемпионате Европы состоится и гонка преследования у женщин (15.00). Беларусь представят биатлонистки Мария Панфилова и Кристина Ильченко.