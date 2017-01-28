Эксперт: Биатлонист Логинов серьезно усилит эстафетную команду сборной России на ЧМ

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В субботу Логинов стал победителем гонки преследования на чемпионате Европы, который проходит в польском городе Душники-Здруй. Второе место занял его соотечественник Евгений Гараничев. Ранее на турнире Логинов выиграл индивидуальную гонку и стал вторым в спринте.

«Логинов подтвердил свои притязания на мировой уровень, на лидерство в мировом биатлоне. Саша на протяжении всего сезона показывал хорошие результаты и сегодня лишний раз доказал это. А Жене Гараничеву нужна была медаль, чтобы подкрепить себя психологически, потому что до этого он выступал невнятно. Чувствовалось, что он был в себе не уверен», — отметил Васильев.

«Эти две медали принесли дополнительный психологический стимул для выступления на чемпионате мира, — продолжил он. — Скорее всего, Логинов и Гараничев поедут на мировое первенство и укрепят нашу команду. В этом плане наша эстафетная группа смотрится проблематичной для наших оппонентов».

«У меня нет сомнений, что Логинов будет в (эстафетной) команде. Троица уже определилась, если все будет хорошо, то Антон Шипулин, Максим Цветков и Антон Бабиков должны быть в команде. Думаю, что Логинов укрепит этот коллектив», — резюмировал эксперт.

Чемпионат мира пройдет с 9 по 19 февраля в австрийском Хохфильцене.