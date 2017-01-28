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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28583701/
28 января 2017, 14:04 | Биатлон | ТАСС

Эксперт: Биатлонист Логинов серьезно усилит эстафетную команду сборной России на ЧМ

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Мужская эстафетная команда сборной России в преддверии чемпионата мира по биатлону получит серьезное усиление в лице Александра Логинова. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

По словам двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева Логинов успешным выступлением на ЧЕ подтвердил свои притязания на мировой уровень. Увеличить
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В субботу Логинов стал победителем гонки преследования на чемпионате Европы, который проходит в польском городе Душники-Здруй. Второе место занял его соотечественник Евгений Гараничев. Ранее на турнире Логинов выиграл индивидуальную гонку и стал вторым в спринте.

«Логинов подтвердил свои притязания на мировой уровень, на лидерство в мировом биатлоне. Саша на протяжении всего сезона показывал хорошие результаты и сегодня лишний раз доказал это. А Жене Гараничеву нужна была медаль, чтобы подкрепить себя психологически, потому что до этого он выступал невнятно. Чувствовалось, что он был в себе не уверен», — отметил Васильев.

«Эти две медали принесли дополнительный психологический стимул для выступления на чемпионате мира, — продолжил он. — Скорее всего, Логинов и Гараничев поедут на мировое первенство и укрепят нашу команду. В этом плане наша эстафетная группа смотрится проблематичной для наших оппонентов».

«У меня нет сомнений, что Логинов будет в (эстафетной) команде. Троица уже определилась, если все будет хорошо, то Антон Шипулин, Максим Цветков и Антон Бабиков должны быть в команде. Думаю, что Логинов укрепит этот коллектив», — резюмировал эксперт.

Чемпионат мира пройдет с 9 по 19 февраля в австрийском Хохфильцене.
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