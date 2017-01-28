Россиянин Логинов стал победителем гонки преследования на ЧЕ по биатлону
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем гонки преследования на чемпионате Европы, который проходит в польском городе
Душники-Здруй.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Второе место занял его соотечественник Евгений Гараничев, третьим финишировал представитель Латвии Андрей Расторгуев.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter