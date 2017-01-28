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28 января 2017, 13:44 | Биатлон | ТАСС

Россиянин Логинов стал победителем гонки преследования на ЧЕ по биатлону

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем гонки преследования на чемпионате Европы, который проходит в польском городе Душники-Здруй.

Второе место занял его соотечественник Евгений <span class=error>Гараничев</span>. Увеличить
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Второе место занял его соотечественник Евгений Гараничев, третьим финишировал представитель Латвии Андрей Расторгуев.
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28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский биатлонист Владимир Чепелин занял 13-е место в гонке преследования на чемпионате Европы в польском городе Душники-Здруй, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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