Стал известен состав сборной России на юниорский чемпионат Европы по биатлону
Тренерский штаб юниорской сборной России определил состав на чемпионат Европы среди юниоров, который пройдет в
Нове-Место (Чехия) со 2 по 5 февраля, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.
Биатлон. Чемпионат Европы. Юниоры
Состав сборной России
юниорки: Людмила Улыбина, Екатерина Мошкова, Валерия Васнецова, Елизавета Каплина, Наталья Ушкина, Анастасия Писарева, Ксения Жужгова;
юниоры: Семен Бей, Александр Насекин, Василий Томшин, Никита Лобастов, Игорь Малиновский, Кирилл Стрельцов, Никита Поршнев.
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