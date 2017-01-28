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28 января 2017, 13:04 | Биатлон | Чемпионат.com

Стал известен состав сборной России на юниорский чемпионат Европы по биатлону

Тренерский штаб юниорской сборной России определил состав на чемпионат Европы среди юниоров, который пройдет в Нове-Место (Чехия) со 2 по 5 февраля, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.

Биатлон. Чемпионат Европы. Юниоры
Состав сборной России

юниорки: Людмила Улыбина, Екатерина Мошкова, Валерия Васнецова, Елизавета Каплина, Наталья Ушкина, Анастасия Писарева, Ксения Жужгова;
юниоры: Семен Бей, Александр Насекин, Василий Томшин, Никита Лобастов, Игорь Малиновский, Кирилл Стрельцов, Никита Поршнев.
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