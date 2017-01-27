Российские юниоры выиграли смешанные эстафеты на этапе Кубка IBU

Российский квартет в составе Екатерины Санниковой, Валерии Васнецовой, Никиты Поршнева и Игоря Малиновского опередил ближайших преследователей из Франции на три с половиной минуты, а украинцев на пять минут.



Ранее сегодня Людмила Улыбина и Семён Бей одержали победу в одиночной смешанной эстафете. В финишном створе Бей вырвал победу у французского соперника Феликса Котте-Пуйнеля. Третье место заняли хозяева соревнований.



Юниорский Кубок IBU. Поклюка, Словения

Одиночная смешанная эстафета



1. Россия (Улыбина, Бей) — 41.56,7 (0+7).

2. Франция +0,2 (0+2).

3. Словения +25,3 (0+5).



Смешанная эстафета



1. Россия (Санникова, Васнецова, Поршнев, Малиновский) — 1:18.08,7 (0+6).

2. Франция +3.31,4 (0+5).

3. Украина +5.09,0 (2+10).