Российские юниоры выиграли смешанные эстафеты на этапе Кубка IBU
Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на третьем этапе юниорского Кубка IBU в Поклюке (Словения).
Российский квартет в составе Екатерины Санниковой, Валерии Васнецовой, Никиты Поршнева и Игоря Малиновского опередил ближайших преследователей из Франции на три с половиной минуты, а украинцев на пять минут.
Ранее сегодня Людмила Улыбина и Семён Бей одержали победу в одиночной смешанной эстафете. В финишном створе Бей вырвал победу у французского соперника Феликса
Юниорский Кубок IBU. Поклюка, Словения
Одиночная смешанная эстафета
1. Россия (Улыбина, Бей) — 41.56,7 (0+7).
2. Франция +0,2 (0+2).
3. Словения +25,3 (0+5).
Смешанная эстафета
1. Россия (Санникова, Васнецова, Поршнев, Малиновский) — 1:18.08,7 (0+6).
2. Франция +3.31,4 (0+5).
3. Украина +5.09,0 (2+10).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter