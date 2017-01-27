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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28578490/
27 января 2017, 18:47 | Биатлон | Чемпионат.com

Российские юниоры выиграли смешанные эстафеты на этапе Кубка IBU

Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на третьем этапе юниорского Кубка IBU в Поклюке (Словения).

Российский квартет в составе Екатерины Санниковой, Валерии Васнецовой, Никиты Поршнева и Игоря Малиновского опередил ближайших преследователей из Франции на три с половиной минуты, а украинцев на пять минут.

Ранее сегодня Людмила Улыбина и Семён Бей одержали победу в одиночной смешанной эстафете. В финишном створе Бей вырвал победу у французского соперника Феликса Котте-Пуйнеля. Третье место заняли хозяева соревнований.

Юниорский Кубок IBU. Поклюка, Словения
Одиночная смешанная эстафета

1. Россия (Улыбина, Бей) — 41.56,7 (0+7).
2. Франция +0,2 (0+2).
3. Словения +25,3 (0+5).

Смешанная эстафета

1. Россия (Санникова, Васнецова, Поршнев, Малиновский) — 1:18.08,7 (0+6).
2. Франция +3.31,4 (0+5).
3. Украина +5.09,0 (2+10).
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