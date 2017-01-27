Россия выиграла смешанную эстафету на юниорском Кубке IBU
На этапе юниорского Кубка IBU в Поклюке (Словения) состоялась смешанная эстафета. Ее победителем стала сборная России.
В составе сборной России выступали Екатерина Санникова, Валерия Васнецова, Никита Поршнев и Игорь Малиновский.
Юниорский Кубок IBU.
Поклюка (Словения).
Смешанная эстафета.
1. Россия (Екатерина Санникова, Валерия Васнецова, Никита Поршнев, Игорь Малиновский) 1:18.08,3 (0+6)
2. Франция + 3.31,4 (0+5)
3. Украина +5.09,0 (2+10)
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