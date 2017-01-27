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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28577559/
27 января 2017, 17:09 | Биатлон | УНИАН

Джима обогнала двух россиянок и завоевала золото чемпионата Европы по биатлону в спринте

Украинка ни разу не промахнулась на огневых рубежах и отлично преодолела дистанцию по скорости.

Украинка ни разу не промахнулась на огневых рубежах и отлично преодолела дистанцию по скорости. Увеличить
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В польском Душники-Здруй закончилась женская спринтерская гонка в рамках чемпионата Европы по биатлону, где победительницей стала украинка Юлия Джима, сообщает Федерация биатлона Украины.

Джима ни разу не промахнулась на огневых рубежах, преодолев дистанцию за 21 минуту 02.3 секунды. Следом на пьедестале расположились две спортсменки сборной России — Светлана Слепцова (0+0) +27.0 секунд отставания и Ирина Старых (0+1) +37.8 секунды отставания.

На 21-м месте в этой гонке финишировала Юлия Журавок (0+0) +1:37.1 отставания, на 24-м — Яна Бондарь (0+3) +1:49.3 отставания.

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в эстафете Джима принесла Украине уже вторую медаль турнира в Польше.

Как сообщал УНИАН, ранее Анастасия Меркушина стала бронзовым призером в индивидуальной гонке.

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