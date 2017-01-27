Джима обогнала двух россиянок и завоевала золото чемпионата Европы по биатлону в спринте
Украинка ни разу не промахнулась на огневых рубежах и отлично преодолела дистанцию по скорости.
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В польском
Джима ни разу не промахнулась на огневых рубежах, преодолев дистанцию за 21 минуту 02.3 секунды. Следом на пьедестале расположились две спортсменки сборной России — Светлана Слепцова (0+0) +27.0 секунд отставания и Ирина Старых (0+1) +37.8 секунды отставания.
На 21-м месте в этой гонке финишировала Юлия Журавок (0+0) +1:37.1 отставания, на 24-м — Яна Бондарь (0+3) +1:49.3 отставания.
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в эстафете Джима принесла Украине уже вторую медаль турнира в Польше.
Как сообщал УНИАН, ранее Анастасия Меркушина стала бронзовым призером в индивидуальной гонке.
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