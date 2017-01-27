Украинцы не попали в 20-ку сильнейших спринтерской гонки чемпионата Европы по биатлону
В польском
Душники-Здруй закончилась спринтерская гонка у мужчин в рамках чемпионата Европы по биатлону, где украинские биатлонисты оказались за пределами 20-ки сильнейших, сообщает официальный сайт Федерации биатлона Украины.
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Лучшим из украинцев стал Руслан Ткаленко, который один раз промахнулся на огневом рубеже и отстал по скорости от чемпиона Европы на 1 минуту, 05,1 секунды — 22-е место.
27-е место занял Александр Жирный (0+1) +1:14.5 отставания, 73-е Андрей Доценко (1+2) +2:34.4 отставания.
Чемпионом Европы в спринте стал Владимир Илиев из Болгарии (0+1) 24 минуты 26.9 секунды. 2-е место у Александра Логинова из России (0+0) +4.9 секунды отставания, 3-е у еще одного болгарина Красимира Анева (0+0) +16.7 секунды отставания.
Чемпионат Европы продолжится сегодня днем женской спринтерской гонкой.
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