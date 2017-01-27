Результат победителя — 24 мин. 26,9 сек. (0+1). Второе место в прошедшей гонке занял Александр Логинов из России — +4,9 сек. (0+0). Бронзовым призером в спринте стал еще один болгарский биатлонист Красимир Анев — +16,7 сек. (0+0).

Лучший результат из белорусов в прошедшей гонке показал Дмитрий Абашев — +1 мин. 19,6 сек. (0+1), который разместился на 30-й строчке итогового протокола. Владимир Чепелин завершил выступление на 35-м месте — +1 мин. 32,4 сек. (1+2). Сергей Бочарников показал неплохой ход по лыжне, но допустил три промаха на двух огневых рубежах и занял 37-е место — +1 мин. 34,8 сек. (2+1). Максим Воробей финишировал 60-м — +2 мин. 19,6 сек. (0+4), Роман Елетнов занял 70-ю позицию — +2 мин. 32,4 сек. (1+4). Александр Дорожко допустил четыре промаха при стрельбе стоя и разместился в итоговом протоколе на 97-м месте — +3 мин. 42,1 сек. (0+4).

Сегодня на чемпионате Европы состоится спринтерская гонка на 7,5 км у женщин. Начало — в 15.30.

Сборную Беларуси представят Мария Панфилова, Кристина Мазурина и Кристина Ильченко.