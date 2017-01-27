Российский биатлонист Логинов выиграл серебро в спринте на чемпионате Европы в Польше

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В пятницу Логинов преодолел 10-километровую дистанцию без ошибок на огневых рубежах, уступив 4,9 секунды победителю гонки болгарину Владимиру Илиеву, который с одним промахом показал результат 24 минуты 26,9 секунды. Бронза досталась еще одному болгарскому биатлонисту Красимиру Аневу (без промахов; отставание — 16,7 секунды).

Результаты остальных россиян: 5. Алексей Волков (без промахов; +28,1), 17. Евгений Гараничев (два промаха; +56,1), 18. Дмитрий Малышко (один промах; +56,7), 24. Петр Пащенко (без промахов; +1.09,9), 40. Алексей Слепов (три промаха; +1.37,3), 41. Юрий Шопин (три промаха; +1.37,6).

Ранее на чемпионате Европы в Польше 24-летний Логинов выиграл золото в индивидуальной гонке.

В ноябре 2014 года Логинов был временно отстранен Союзом биатлонистов России (СБР) накануне первого этапа Кубка мира в Швеции. Решение было принято после того, как Международный союз биатлонистов (IBU) проинформировал СБР об обнаружении в пробе спортсмена запрещенного препарата — рекомбинантного эритропоэтина. Впоследствии Логинов был дисквалифицирован на два года, его дисквалификация закончилась 25 ноября 2016 года.