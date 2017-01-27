Цветков и Бабиков являются кандидатами для участия во Всемирных военных играх

В Ижевске прошли сборы биатлонистов ЦСКА, которые являются кандидатами на участие в этих соревнованиях. В частности, на сборе работали Галина Нечкасова, Алексей Корнев.



В составе сборной Вооружённых Сил России на Игры в Сочи отправятся 5 биатлонистов и 5 биатлонисток.



Основными кандидатами на поездку в Сочи являются прапорщики Матвей Елисеев, Максим Цветков, Антон Бабиков, Пётр Пащенко, Эдуард Латыпов, а также сержант ЦВО Максим Буртасов. Основные кандидаты в женскую команду ВС РФ: младшие сержанты Татьяна Акимова, Анастасия Загоруйко, Ульяна Кайшева, прапорщик Анна Щербинина, сообщает пресс-служба ЦСКА.