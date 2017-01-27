За награды будут бороться 94 биатлонистки, включая шестерых россиянок. Анна Никулина стартует 12-й, Светлана Слепцова — 51-й, Светлана Миронова — 65-й, Ирина Старых — 68-й, Дарья Виролайнен — 81-й, а Ольга Якушова — 85-й.



Напомним, что в индивидуальной гонке на 15 км на открытом чемпионате Европы победила Ирина Старых, а второй стала Светлана Слепцова.