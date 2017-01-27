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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28568138/
27 января 2017, 0:47 | Биатлон | Чемпионат.com

Слепцова стартует 51-й в спринте на чемпионате Европы, Старых — 68-й

В пятницу, 27 января, в Душники-Здруй (Польша) в 15:30 по московскому времени начнётся женский спринт на 7,5 км в рамках открытого чемпионата Европы.

За награды будут бороться 94 биатлонистки, включая шестерых россиянок. Анна Никулина стартует 12-й, Светлана Слепцова — 51-й, Светлана Миронова — 65-й, Ирина Старых — 68-й, Дарья Виролайнен — 81-й, а Ольга Якушова — 85-й.

Напомним, что в индивидуальной гонке на 15 км на открытом чемпионате Европы победила Ирина Старых, а второй стала Светлана Слепцова.
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