Сергей Чепиков: рубиться насмерть за яблонь цвет

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Двери лифта открываются — мы видим разговаривающего с кем-то Александра Карелина. Поднимаемся на девятый этаж, плутаем по думским коридорам, на табличках кабинетов знакомые фамилии — Николай Валуев, Алексей Воевода, Владимир Драчев…



Окна двукратного олимпийского чемпиона по биатлону, отца пятерых детей Сергея Чепикова выходят на Кремль. Есть куда расти. Вот он — ориентир. Какие его годы? В понедельник — пятьдесят. Да вы мальчишка, Сергей Владимирович.



Но голос грустен. Как и взгляд в то самое окно. Юбилей Чепикова не радует, скорее озадачивает. Вот как так —

50? Теперь же все будет по-другому?

ТАЙНА.

— Вы-то верите в эти цифры?

— Физически себя не чувствую пятидесятилетним. Вчера был дома в Екатеринбурге, провел беговую тренировку с ускорениями. Катаюсь на лыжах, занимаюсь в тренажерном зале. Всегда стараюсь достать в наклоне ладошками землю, очень полезно для позвоночника. Мне приятно быть в хорошей форме. Какой же я старичок? Но пятьдесят — Рубикон. Цифра серьезная! Заставляет задуматься.

— О чем?

— Как жить дальше. Точно знаю — теперь-то года полетят быстрее. Много ли осталось? Может, вести себя иначе — достойно великих поэтов, писателей, философов? В сорок у меня таких ощущений не было. Только в пятьдесят подкралось. Готовлю себя к элементам аскетизма. Буду аккуратнее с режимом дня. С едой.

— Бывает, что сейчас для самого себя устраиваете гонку с тенью — замеряя время?

— Зачем? Беру обычные туристические лыжи, иду по лесу, по следам от снегоходов. Мне даже лыжня не нужна. Хорошо в тишине, наедине с природой. А чтобы суставы не грузить, надо менять виды спорта. Байдарка, бег, лыжероллеры….

— У вас своя байдарка?

— Да, купил. Первый раз попробовал, когда в начале 90-х в Норвегии тренировался. Видел, что Вигард Ульванг и другие гонщики кучу времени проводили в байдарке. Поэтому у каждого руки работали отлично.

— Кто для вас пример как можно красиво стареть?

— Андрей Кончаловский. В этом году ему восемьдесят. Смотрю на него, слушаю интервью… Каждый день бегает по три километра. Абсолютно трезвый взгляд на все вокруг. Пришла мудрость и потребность отдавать. Это проявляется в фильмах.

— «Рай» уже посмотрели?

— Нет. Видел предыдущую картину, «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына». Сейчас сплошные блокбастеры, пальба, шутки ниже пояса. А здесь — про невидимые нити человеческой души. То, что мы на бегу не замечаем.

— Фильм номер один для вас?

— «Форрест Гамп». Он формировал мое мировоззрение. Раз — и герой пошел бегом заниматься. Появились последователи — бросил. Все нерационально! Вот в чем кайф от фильма: «Пойду ловить креветок, я же обещал…».

— В вашей жизни был чудак, которому легко все давалось, пока остальные вкалывали?

— Да я сам чудил прилично… Взять хотя бы уход из биатлона в лыжи. Все отговаривали: «Ты что делаешь?!» А я не мог продолжать. Нужно было что-то менять. Или заканчивать вовсе, или переключаться. Для меня главный интерес — развиваться. Начинать с нуля, карабкаться по ступеням. К тому моменту не катался классическим ходом лет пятнадцать. Когда встал на лыжи, думал: как отталкиваться-то? Долго взбирался на подъемчик, съезжал обратно.

— Чувствовали себя на лыжах, как пастор Шлаг?

— Приблизительно. Тормозил ребят, расспрашивал: «Покажите, «Ты что делаешь?!» Но в тот год уже участвовал в чемпионате мира по лыжным гонкам.

— Вы ведь так и не открыли тайну, почему случился сенсационный переход.

— ???

— Мы-то знаем.

— Потому что был на грани срыва. В том сезоне на Кубке мира лишь раз попал в призы. Но понимал: другого шанса завоевать личное золото на Олимпиаде может не быть. Готовился как никогда. Из комнаты не выходил, ноги грел в тазике, чтобы кровообращение нормализовать. У меня было два положения — или лежу, или тренируюсь. В итоге у Рикко Гросса на финишном круге выиграл шесть секунд. Выхолощен был абсолютно. И ушел в лыжные гонки.

— Легендарный биатлонист Сергей Тарасов рассказал нам, что предшествовала этому целая история.

— Интересно-интересно… .

— Цитируем: «Сережа Чепиков — чистый и наивный человек. Был поражен, когда услышал, что о нем говорят за стенкой тренеры. Тогда-то и рубанул про уход из биатлона». Что люди должны были произнести, раз довели вас до такого состояния?

— Я не злопамятный, точно фразу не помню, но что-то вроде: «Чепиков такой-сякой, и тут хочет, и там…» У меня же перед Олимпиадой был контракт с норвежским клубом. Возможно, потом на эмоциях какие-то слова сказанул. И где-то они «отменталитетились». Вся моя жизнь — метаморфозы. Чего стоит история с возвращением в биатлон.

— В сборной к тому времени сменились тренеры.

— Да. А я почти три года ничего не делал, вес набрал. Зарабатывал тем, что тестировал горные лыжи в магазине. Как-то в Екатеринбурге звонок от Сергея Антонова, товарища по сборной: «Поехали в Абзаково?» — «Что там?» — «Кубок России по биатлону. Развеешься». «Нет», — отвечаю. Но он перезвонил и настоял.

— А дальше?

— Покатались на горных лыжах, надеваю обычные. Навстречу всеми любимый Александр Иванович Тихонов: «Сережа, как форма?» — «Что-то стараюсь изображать…» Приглашаю, говорит, вечером в банкетный зал на подведение итогов сезона. Я пришел. Сижу, слушаю, команду поздравляют. Внезапно поднимается Тихонов с бокалом: «Сегодня важное событие. Наша сборная пополнилась еще одним человеком, вот он…» — и указывает на меня.

— До тоста Тихонова возвращаться не планировали?

— Даже мысли не было! Видимо, он почувствовал, что мне это необходимо. Воодушевит. Самое начало 2000-х, с деньгами туго. После у меня случились две Олимпиады, серебро Турина, золото чемпионата мира. А сейчас вон куда занесло. Госдума, в окошко Кремль виден….

— Отблагодарили Тихонова?

— Добрые отношения с Александром Ивановичем позже стоили мне конфликта с командой. Об этом мало кто знает. 2006 год. Все ребята восстали против Тихонова, в ту пору президента федерации. Отправили письмо на имя Мутко. Не подписали двое — я и Миша Кочкин. Чем вызвали отторжение. Но я не мог подписать! Я же стольким ему обязан! Вы меня понимаете?

— Мы-то понимаем очень хорошо. Неужели ребята не поняли?

— Нет! Сначала было собрание. Возник вопрос по спонсорам — кто-то отодрал название этой фирмы, кто-то заклеил. В том числе тренеры. Я один бежал на Кубке мира с этим логотипом. После чего превратился в изгоя.

— Не здоровались с вами?

— Всякое бывало. Такое отношение, что и вспоминать не хочется. Сейчас-то нормально общаюсь и с Ваней Черезовым, и с Сережей Рожковым, и с Колей Кругловым. В то время было иначе. Я считал, что нельзя выяснять отношения в разгар сезона, когда идут гонки. Спонсоры, не спонсоры… Все решается до или после! Однажды не выдержал, собрал вещи и уехал с Кубка мира домой.

ЛЮСТРА.

— Какое ЧП на трассе стало для вас потрясением?

— Дебют на юниорском чемпионате мира. На огневом рубеже осечка. Выстрела нет! Достаю запасную обойму, быстро меняю, стреляю без промаха. Выигрываю. Но за этот фокус с меня минуту сняли. Откатился за тройку призеров.

— Обидно.

— Я был в подавленном состоянии. Зато на следующем юниорском чемпионате мира стал абсолютным чемпионом. Сразу перешел в мужскую сборную. Первый же старт — Олимпиада, Калгари. Мне двадцать один год.

— Затрясло?

— Не то слово! И руки ватные, и ноги. На дистанции мне кричат: «Тридцать секунд проигрываешь, минуту, полторы…» А я думаю: «Если вот сейчас еще и не стрельнуть, то все. Больше не поставят никогда и никуда. Можно заканчивать». Кое-как собрался, промахнулся лишь раз. Финишировал пятым. Выиграл Франк-Петер Реч из ГДР, вторым был Валера Медведцев.

— Когда пришли в себя?

— Быстро. К победной эстафете уже отлично себя чувствовал. После Калгари это все в пижонство переросло. Кубок мира, Реч в 30 секундах передо мной. Я его на первом же круге догоняю, обнаглев, кричу по-немецки на бегу: «Франк, как дела?».

— Матом вас не обложил в ответ?

— Нет, Реч в этом смысле адекватный. Я ж не оскорбил его. Но моей скорости он сильно удивился.

— Бывало, что лыжи не ехали?

— Довольно часто. Это сегодня сервис-группы по пять человек. У каждого по тридцать пар лыж. До 2002-го даже на Олимпиаде мы сами базовый парафин делали, а тренеры накладывали.

— Когда с парафином особенно не угадали?

— В Нагано. «Классикой» бежали десять километров. Две минуты до старта. Вдруг ливень! Мазь, которая уже нанесена, не работает. Из стартовой зоны выйти нельзя. Тренеры кидают тюбики с жидкой мазью. Я подбираю, не растирая, набрасываю на лыжи….

— Вы участвовали в шести Олимпиадах. Самый памятный банкет?

— В 2002-м спонсором сборной России был «Мечел». Громадный кубок, полный шампанского. Медали туда окунали. Потом начали премии выдавать. Альбина Ахатова ужаснулась, когда увидела конверт, набитый долларами.

— В вашем сколько оказалось?

— Двадцать тысяч долларов. Я обалдел. Помнил, как это выглядело раньше. В 1992-м на Олимпиаде завоевал серебро. В Госкомспорте выдали премию. Зашел на соседний лужниковский рынок. Этих денег хватило на китайскую люстру типа вентилятора. Дергаешь — она крутится. Все, ни копейки не осталось! Когда в 90-е разъезжали по Кубкам мира, на мою военную зарплату можно было купить ровно три «Сникерса». Мы на шампунях экономили!

— Мылом голову натирали?

— Нам иностранцы шампуни отдавали. Тренер, Анатолий Хованцев, договаривался со спортивным магазином. Мы туда по паре лыж за полцены, нам за это по сто марок. Нынче олимпийским призерам дорогие иномарки вручают, а я после Лиллехаммера на четвертой модели «Жигулей» ездил.

— Был в вашей жизни хоть один банкет, после которого себя бы не помнили?

— Ни разу. Хотя народ у нас веселый. Как-то для биатлонистов арендовали поезд из Финляндии в Швецию. Неожиданно остановились посреди степи, какие-то соревнования устроили, чтоб похохотать чуть-чуть. Начали стрелять из пневматики. Фриц Фишер пошел к мишени, а его брат в это время выстрелил в задницу: шлеп!

— Вот так история.

— Поезд трогается, и эти двое идут по вагонам, заходят в каждое купе. Пострадавший снимает штаны, предлагает осмотреть свой зад. Все вглядываются — велико ли увечье? А там следы от пуль авторучкой нарисованы.

— Была и у вас нелепая травма — когда тренажер на голову рухнул.

— В Турине, на Олимпиаде! Еще размышляли, бежать мне после такого или нет?

— Кровь лила ручьем.

— Так весил тренажер килограммов пятнадцать. Висел на стене, крепление не выдержало. Оборвался, когда я дернул, и металлическим рубцом мне почти в самое темя въехал. Конечно, хлынуло!

— Сколько оставалось до гонки?

— День! Сознание не потерял. Потом устроили тест — попадаю, стреляя? Нет? «Вроде нормально. Ладно, пусть бежит…» Но сейчас пытаюсь саму гонку вспомнить — не могу.

БЬОРНДАЛЕН.

— Когда-то вы вели дневники.

— Спортивные дневники. Это занятие дисциплинирует. Открываешь — сразу видно, что ты сделал. В какой-то момент я перестал считать километры.

— Что же считали?

— Часы. Развивающие тренировки. Клеточки чертил, мозаикой разложил весь процесс. Знаете, как пошел в гору бодибилдинг?

— Как же?

— Прежде люди тупо качались изо дня в день. Затем сообразили: чтоб нарастить мышцу, надо ей давать восстановиться. Принцип суперкомпенсации — около тридцати часов. Так же и у меня. Давал организму отдых после скоростной работы. Переключался на что-то другое. Не просто «беги больше, кидай дальше». Это позволило задержаться в спорте надолго. Я постоянно видел рост, прибавлял, прибавлял. Потому и Бьорндален никак не закончит. Тоже нащупал методику.

— Реально чувствовали прибавление до тридцати девяти лет?

— Да. Я соревновался только с самим собой.

— Значит, в тридцать пять вы были лучше, чем в двадцать пять?

— Мне кажется, да. В молодости девчонки отвлекали, клубы, пабы… Мог прийти с дискотеки и бежать наутро Кубок мира. Выигрывать! В тридцать пять брал другим. Не распылялся, всю энергию тратил на восстановление. С книжкой лежал. Тренировка, столовая, кровать — вот и весь маршрут.

— Помимо книжек на сборы вы таскали и бетонную плиту.

— Она удобнее, чем блин. Весит те же килограммов двадцать, шершавая. Из руки не выпрыгивает. Но я и блины возил, и лыжный тренажер. Никто этого не делал. А я чувствовал, что мышцам нужно наполнение, устраивал себе силовые тренировки.

— Помните, как в сборной Норвегии появился Бьорндален?

— 1994-й, Лиллехаммер, первая его Олимпиада. Сколько ж ему было? Двадцать?

— Совершенно верно.

— В призеры не попал, да и вообще ничем не выделялся. Обороты начал набирать уже после того, как я перешел в лыжи.

— Общались?

— Мельком. На Кубке мира в Ханты-Мансийске, когда у Бьорндалена возникали бытовые проблемки, помогал пару раз. Я же знаю норвежский. Выучил сам, еще в 90-е. Таскал с собой разговорник, зубрил слова. Так и освоил. Сейчас, правда, практики не хватает, многое подзабыл.

— Бьорндален — нелюдимый?

— Нелюдимость — это другое. А у него — максимальная концентрация. Любое общение вытягивает энергию. К тому же организм на пике формы уязвим, вирусы липнут. Вот он и старается свести контакты к минимуму. На соревнованиях живет не в гостинице, а в собственном доме на колесах.

— В трейлере?

— Это раньше был трейлер, теперь — роскошный автобус. С душем, туалетом, кухней, спальней, тренажерным залом. Почти как у Де Ниро в фильме «Знакомство с Факерами».

— Вас на пике формы срезал вирус?

— Бывало. Обиднее всего получилось в Турине. На Кубке мира в Антхольце выступил хорошо, и тут — ба-бах! Температура, кашель, насморк. Сразу съехал из тренировочного лагеря в горах. На равнине с простудой бороться легче. Чтоб всякая гадость поскорее выходила из организма, пил теплую воду из кулера. По десять литров в сутки. К Олимпиаде оклемался, но из формы маленечко выпал. А то бы серебром в эстафете не ограничился.

ДОПИНГ.

— Однажды мы что-то узнаем про Бьорндалена — как узнали про Лэнса Армстронга?

— Вряд ли. Да, половина сборной Норвегии — астматики. Есть ли среди них Бьорндален, неизвестно. Там же какая схема?

— Какая?

— Допустим, из двадцати человек, заявленных командой на сезон, десять — астматики. Но фамилии не афишируются. Хотя народ догадывается. У тех, кто сидит на этих препаратах, во время гонки обильное слюноотделение, пена изо рта….

— Почему никто из наших не пытался под астматика закосить?

— Не желают опускаться до такого. Неэтично. Были у меня товарищи, которые в качестве эксперимента использовали противоастматические аэрозоли. Брызгали в горло, говорят — помогает. Бронхи расширяются, выносливость повышается. Но я вообще от любых предложений попробовать допинг шарахался как от огня. Убивала мысль, что поймают — и честное имя, которое зарабатывал годами, псу под хвост. Да после этого жить не захочется!

— Кто вам допинг предлагал?

— Как-то вскользь обмолвился об этом в интервью, так Тихонов отругал. Дескать, обтекаемо надо формулировать. Понимаете, есть в спортивном мире доктора, которые напрямую с командами не связаны. Сегодня работают с биатлонистами, завтра — с велосипедистами. Подходят, предлагают свои услуги.

— На каких условиях?

— Десять процентов от премиальных, плюс полностью оплачиваешь фармакологическую программу, которую тебе расписывают на сезон. Подробно, день за днем. Разумеется, уверяют, что на допинг-контроле ничего не найдут. Но гарантий в таком деле не существует.

— Когда впервые соприкоснулись с этой темой?

— Ой, тут можно революционные вещи нарассказывать….

— Что вы, Сергей. События тридцатилетней давности!

— В те времена многие практиковали гемотрансфузию — кровяной допинг. После сбора в высокогорье у тебя забирают около литра крови, обогащают витаминами и перед важным стартом вливают обратно. Впоследствии из-за этого дисквалифицировали финскую сборную лыжников, в том числе знаменитого Мику Мюллюля. Засыпались по глупости. Врач выкинул все в мусорный контейнер, полицейские увидели и раскрутили дело.

— А Сергей Тарасов на Олимпиаде в Альбервилле из-за гемотрансфузии перенес клиническую смерть. Говорил нам, что выпали волосы, ногти, с рук и ног лохмотьями слезала кожа…

— Врач при переливании крови что-то перепутал. Жуткая история. Я-то сразу отказался от подобных экспериментов. Руководство было недовольно.

— Случай с Тарасовым вас лично чему научил?

— Я и до этого дал зарок — никакого допинга! А уж после такого ужаса тем паче. На Серегу смотреть было страшно. В больнице за несколько недель похудел на восемнадцать килограммов. В самолет под руки его вели. Самое удивительное, спустя два года в Лиллехаммере стал олимпийским чемпионом!

— В голове не укладывается.

— Серега — уникальная личность. Его сейчас, в пятьдесят один год, запусти на старт — думаю, из шестерки никто не вытолкает. До сих пор тренируется, ни грамма лишнего веса. Более могучего организма я не встречал. Когда нам делали УЗИ сердца, врач ахнул: «У Тарасова аорта, как у лошади! Качает и качает!» Еще вспоминаю сбор перед той Олимпиадой. В Италии, на высоте 2200 метров. Там же готовились норвежцы с Бьорном Дэли. По лыжне шли медленно-медленно… .

— Почему?

— С нагрузками в условиях высокогорья нужно аккуратно. Вдруг, как ни в чем не бывало, мимо пронесся наш Серега. В фирменной манере — вприпрыжку! У Дэли глаза на лоб, пальцем у виска покрутил. А Тарасов так и допрыгал до Олимпиады, выиграл «двадцатку», серебро в эстафете и бронзу в спринте!

— Все ваши медали уцелели?

— Да. Просто замусоленные. Часто просят принести, показать, даже в детском саду пускал их по рядам.

— Где храните?

— Собраны в кулек и отправлены в шкаф. У меня нет «уголка славы». Всегда казалось, дома должно быть как можно меньше напоминающего о спорте. Вот пластинки пусть будут. Акустическая система. Вертушка виниловая. А медали-то зачем?

ШОПЕН.

— Губерниев рассказывал нам, что вы могли зайти в магазин и выбирать винил Зальцбургского симфонического оркестра, причем с конкретным дирижером. Правда?

— Преувеличивает. Я не настолько щепетилен. Да, есть великие дирижеры — Карлос Клайбер, Георг Шолти, Герберт фон Караян… Но в классической музыке меня другие личности привлекают — Владимир Горовиц, Святослав Рихтер, Эмиль Гилельс. Летом в Екатеринбурге организовали футбольный матч — команда политиков против музыкантов во главе с Денисом Мацуевым. После игры спросил его: «Кто, на ваш взгляд, лучший исполнитель Шопена?».

— Мацуев обомлел?

— Судя по выражению лица, явно не ожидал такого вопроса от биатлониста. Ответил: «Пожалуй, Кристиан Циммерман. Все-таки Рихтер — не шопенист…».

— Шопен — любимый композитор?

— Да. Еще очень нравится Шуберт, Чайковский, Лист. Вчера дома слушал сонаты Шумана в исполнении Горовица. У меня солидная коллекция пластинок.

— Сколько?

— Тысячи полторы. Когда в музыкальную лавку попадаю, забываю обо всем. Так было на Олимпиаде в Нагано. Утром в выходной отправился гулять по городу. Наткнулся на гигантский магазин пластинок. Выбор колоссальный. Японский винил по качеству звука считается одним из лучших. Стою, перебираю, откладываю… Потом смотрю — батюшки, половина пятого! Почти шесть часов там провел! Даже про обед не вспомнил.

— Что купили?

— В основном классику, джаз. Штук триста пластинок. А под них — специальный чемодан. Как из Нагано возвращался, отдельная история.

— Расскажите же.

— На последнюю гонку тренеры не поставили. Я решил пораньше улететь домой, не дожидаясь команды. С собой — два чехла по тридцать пар лыж, сумка, набитая олимпийской экипировкой, баул с вещами и чемодан с пластинками… В Шереметьеве, получив багаж, продвигался короткими перебежками.