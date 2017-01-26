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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28567885/
26 января 2017, 23:39 | Биатлон | Чемпионат.com

Логинов стартует 24-м в спринте на чемпионате Европы по биатлону

В пятницу, 27 января, в 12:00 по московскому времени в Душники-Здруй (Польша) начнётся мужской спринт на 10 км в рамках чемпионата Европы по биатлону.

Первым из россиян стартует Евгений Гараничев, который уйдёт на трассу 18-м.

Победитель индивидуальной гонки Александр Логинов отправится на дистанцию 24-м, Юрий Шопин — 46-м, Алексей Волков — 57-м, Алексей Слепов — 68-м, Дмитрий Малышко — 104-м, а Пётр Пащенко — 118-м.

Всего за награды открытого континентального первенства будут бороться 125 биатлонистов.
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