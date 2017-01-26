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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28567187/
26 января 2017, 21:42 | Биатлон | Чемпионат.com

Тихонов: Условия получения TUE должны исключать возможность мошенничества

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал призыв спортсменов к Международному союзу биатлонистов ужесточить антидопинговые меры.

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал призыв спортсменов к Международному союзу биатлонистов ужесточить антидопинговые меры. Увеличить
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«Я с интересом прочитал текст обращения биатлонистов к руководству IBU с предложение усилить наказания за применение допинга. Я целиком и полностью поддерживаю идею об увеличении сроков дисквалификации биатлонистов и увеличении штрафов, накладываемых на национальные федерации. Кроме того, я бы предложил усилить контроль за получением терапевтических исключений. Все спортсмены, имеющие право на легальное употребление запрещённых препаратов, должны пройти проверку независимой комиссией, а условия получения этих исключений должны быть более строгими, исключающими любую возможность мошенничества.

Особенно это должно касаться случаев, когда спортсмен на постоянной основе употребляет запрещённые вещества при наличии хронических заболеваний. В нынешнем виде система терапевтических исключений даёт слишком много лазеек для нечестной борьбы», — написал Тихонов на своём официальном сайте.
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