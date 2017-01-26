Тихонов: Условия получения TUE должны исключать возможность мошенничества

«Я с интересом прочитал текст обращения биатлонистов к руководству IBU с предложение усилить наказания за применение допинга. Я целиком и полностью поддерживаю идею об увеличении сроков дисквалификации биатлонистов и увеличении штрафов, накладываемых на национальные федерации. Кроме того, я бы предложил усилить контроль за получением терапевтических исключений. Все спортсмены, имеющие право на легальное употребление запрещённых препаратов, должны пройти проверку независимой комиссией, а условия получения этих исключений должны быть более строгими, исключающими любую возможность мошенничества.



Особенно это должно касаться случаев, когда спортсмен на постоянной основе употребляет запрещённые вещества при наличии хронических заболеваний. В нынешнем виде система терапевтических исключений даёт слишком много лазеек для нечестной борьбы», — написал Тихонов на своём официальном сайте.