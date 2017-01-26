«Логинов и Старых вышли на свободу с чистой совестью, пусть едут на ЧМ»

— После вчерашних побед Логинова и Старых в индивидуальных гонках на чемпионате Европы робкие призывы «Логинова и Старых — на ЧМ!», переросли уже в некое общественное движение. Итак, надо везти их в Хохфильцен?

— По их нынешнему состоянию, надо брать на чемпионат мира и Логинова, и Старых.

Саша должен быть на ЧМ! Логинов вновь обыграл Малышко, Волкова и вообще всех.

— Но Старых недавно сказала, что пока не готова выступать на таком уровне, как этапы Кубка мира и уж тем более на чемпионате мира.

— Я читал это ее высказывание. Думаю, это следствие той негативной атмосферы, которая сейчас сложилась вокруг нашей сборной из-за допинг-скандалов и этих коллективных писем. Видимо, на нее все это психологически давит. Логинов, похоже, к этому относится проще, а Старых сильно переживает. Ирине неудобно из-за того, если ее включат в состав команды на чемпионат мира, то на нее в Хохфильцене будут косо смотреть. Ей надо немного обвыкнуться в пелотоне, и чтоб к ней все привыкли после долгого отсутствия. У девочек более тонкая душевная конструкция.

— Мне кажется, что эти слова еще произнесены, чтобы немного снять давление и с нашего тренерского штаба, чтобы избежать ненужных разговоров. Если Ирину не возьмут на ЧМ, тренеры могут мотивировать это тем, что она пока не готова, о чем сама же и заявила.

— Вполне возможно.

— Итак, возвращаемся к нашему главному вопросу. Плевать на мировое общественное мнение, а Логинов и Старых должны выступить на чемпионате мира.

— Думаю, да. Они отбыли дисквалификацию, как говорится — на свободу с чистой совестью. Иностранные спортсмены тоже возвращаются после отбытия наказания в большой спорт, но такого ажиотажа и негатива по этому поводу нет.

— Пусть шепчутся за спиной — плевать…

— Ну да. Они же ничего не нарушают. Вернулись, показывают хорошие результаты. И если заслужили быть в сборной на чемпионате мира, значит, должны туда ехать. Лишь бы не повторили судьбу Юрьевой и не попались по второму разу.

— Мы тут как-то с Дмитрием Васильевым перебирали возможных кандидатов, и если не брать в расчет Алексея Волкова, то Логинов как раз может заполнить седьмую, последнюю вакансию в заявку на ЧМ.

— Я скажу, что Логинов функционально самый сильный в нашей команде, даже посильнее Шипулина. Эх, если б у Логинова эти два года не выпали….

— Ну, а уж Старых в первой сборной никак не помешала бы, учитывая нынешние результаты нашей женской команды…

— Ну она не так ходом ярко выглядит, как, например, Логинов. И не надо забывать, что уровень чемпионата Европы ниже этапов Кубка мира. На чемпионате мира совсем другая конкуренция будет.