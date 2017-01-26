«Логинов и Старых вышли на свободу с чистой совестью, пусть едут на ЧМ»
Олимпийский чемпион Сергей Тарасов — о самом горячем биатлонном вопросе последних дней: брать ли Александра Логинова и Ирину Старых на чемпионат мира?
— После вчерашних побед Логинова и Старых в индивидуальных гонках на чемпионате Европы робкие призывы «Логинова и Старых — на ЧМ!», переросли уже в некое общественное движение. Итак, надо везти их в Хохфильцен?
— По их нынешнему состоянию, надо брать на чемпионат мира и Логинова, и Старых.
Саша должен быть на ЧМ! Логинов вновь обыграл Малышко, Волкова и вообще всех.
— Но Старых недавно сказала, что пока не готова выступать на таком уровне, как этапы Кубка мира и уж тем более на чемпионате мира.
— Я читал это ее высказывание. Думаю, это следствие той негативной атмосферы, которая сейчас сложилась вокруг нашей сборной
— Мне кажется, что эти слова еще произнесены, чтобы немного снять давление и с нашего тренерского штаба, чтобы избежать ненужных разговоров. Если Ирину не возьмут на ЧМ, тренеры могут мотивировать это тем, что она пока не готова, о чем сама же и заявила.
— Вполне возможно.
— Итак, возвращаемся к нашему главному вопросу. Плевать на мировое общественное мнение, а Логинов и Старых должны выступить на чемпионате мира.
— Думаю, да. Они отбыли дисквалификацию, как говорится — на свободу с чистой совестью. Иностранные спортсмены тоже возвращаются после отбытия наказания в большой спорт, но такого ажиотажа и негатива по этому поводу нет.
— Пусть шепчутся за спиной — плевать…
— Ну да. Они же ничего не нарушают. Вернулись, показывают хорошие результаты. И если заслужили быть в сборной на чемпионате мира, значит, должны туда ехать. Лишь бы не повторили судьбу Юрьевой и не попались по второму разу.
— Мы тут
— Я скажу, что Логинов функционально самый сильный в нашей команде, даже посильнее Шипулина. Эх, если б у Логинова эти два года не выпали….
— Ну, а уж Старых в первой сборной никак не помешала бы, учитывая нынешние результаты нашей женской команды…
— Ну она не так ходом ярко выглядит, как, например, Логинов. И не надо забывать, что уровень чемпионата Европы ниже этапов Кубка мира. На чемпионате мира совсем другая конкуренция будет.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter