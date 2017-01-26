Стал известен состав сборной Франции на чемпионат мира по биатлону
Тренерский штаб сборной Франции по биатлону огласил состав команды на чемпионат мира, который пройдёт в Хохфильцене (Австрия) с 9 по 19 февраля, сообщает официальный сайт французской федерации лыжных видов спорта.
Биатлон. Чемпионат мира. Хохфильцен. Состав сборной Франции
Мужчины
Женщины
Селия Эмони, Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье, Мари
Чемпионат мира по биатлону откроется смешанной эстафетой.
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