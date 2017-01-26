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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28557186/
26 января 2017, 10:30 | Биатлон | Чемпионат.com

Стал известен состав сборной Франции на чемпионат мира по биатлону

Тренерский штаб сборной Франции по биатлону огласил состав команды на чемпионат мира, который пройдёт в Хохфильцене (Австрия) с 9 по 19 февраля, сообщает официальный сайт французской федерации лыжных видов спорта.

Биатлон. Чемпионат мира. Хохфильцен. Состав сборной Франции
Мужчины
Жан-Гийом Беатрикс, Фабьен Клод, Симон Детьё, Кентен Фийон-Майе, Мартен Фуркад, Симон Фуркад.

Женщины
Селия Эмони, Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер.

Чемпионат мира по биатлону откроется смешанной эстафетой.
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Новости Биатлона

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