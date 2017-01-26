Михал Шлезингр: У русских нет желания ничего менять

В среду россияне Александр Логинов и Ирина Старых, недавно отбывшие дисквалификации за допинговые нарушения, стали героями первого дня чемпионата Европы. В польском городе Дужники-Здрой наши спортсмены выиграли индивидуальные гонки. Но этого бы триумфа не произошло, если Международный союз биатлонистов (IBU) принял бы правила, на которых сейчас настаивают антидопинговые активисты. В распоряжении «СЭ» оказался полный текст петиции об ужесточении борьбы с запрещенными веществами, которые подписали более 150 спортсменов из 25 стран.