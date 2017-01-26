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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28556956/
26 января 2017, 10:16 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Михал Шлезингр: У русских нет желания ничего менять

Чешский биатлонист Михал Шлезингр высказал мнение, что российская сторона не предпринимает никаких действий в борьбе с проблемой допинга.

Чешский биатлонист <span class=error>Михал</span> Шлезингр высказал мнение что российская сторона не предпринимает никаких действий в борьбе с проблемой допинга. Увеличить
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Спортсмена попросили прокомментировать сообщения в социальных сетях Дмитрия Губерниева и болельщиков российских биатлонистов.

— Это обычное отношение русских, — цитирует iDNES.cz Шлезингра. — У них нет желания ничего менять. Их цель — отвлечь вас от того, что вы делаете лучшего всего, а другим дать взятку. ВАДА также не видит никакого прогресса России в отношении допинговой проблемы.
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