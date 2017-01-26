Михал Шлезингр: У русских нет желания ничего менять
Чешский биатлонист Михал Шлезингр высказал мнение, что российская сторона не предпринимает никаких действий в борьбе с проблемой допинга.
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Спортсмена попросили прокомментировать сообщения в социальных сетях Дмитрия Губерниева и болельщиков российских биатлонистов.
— Это обычное отношение русских, — цитирует iDNES.cz Шлезингра. — У них нет желания ничего менять. Их цель — отвлечь вас от того, что вы делаете лучшего всего, а другим дать взятку. ВАДА также не видит никакого прогресса России в отношении допинговой проблемы.
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