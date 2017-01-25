Логинов и Старых ответили критикам России. Что написали биатлонисты в петиции
В среду россияне Александр Логинов и Ирина Старых, недавно отбывшие дисквалификации за допинговые нарушения, стали героями первого дня чемпионата Европы. В польском городе
Дужники-Здрой наши спортсмены выиграли индивидуальные гонки. Но этого бы триумфа не произошло, если Международный союз биатлонистов (IBU) принял бы правила, на которых сейчас настаивают антидопинговые активисты. В распоряжении «СЭ» оказался полный текст петиции об ужесточении борьбы с запрещенными веществами, которые подписали более 150 спортсменов из 25 стран.
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Александр Логинов отбыл двухлетнее наказание за употребление эритропоэтина в конце ноября прошлого года. Ирина Старых за тот же препарат провела вне спорта три года и получила возможность вернуться в спорт в декабре 2016-го. Сразу после дисквалификации оба спортсмена очень успешно выступали на внутренней арене и в Кубке IBU, а сейчас подтвердили свою отменную форму на чемпионате Европы, сделав заявку на попадание в состав главной команды страны на февральский чемпионат мира в Хохфильцен.
При этом оба россиянина — и Логинов, и Старых — постоянно ловят на себе косые взгляды радикальных борцов с допингов, которые считают, что за первый же инцидент с ЭПО должна следовать пожизненная дисквалификация. Международный союз биатлонистов официально заявил, что не имеет претензий к Логинову и Старых, однако новые антидопинговые правила, которые сейчас предлагает принять IBU инициативная группа спортсменов во главе с Мартеном Фуркадом могут существенно усложнить жизнь таким спортсменам в будущем.
На последнем этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве исполком IBU рассматривал петицию против допинга, переданную группой активистов в Международный союз биатлонистов 17 января. К судьбоносным решениям инициативы авторов письма пока не привели. Однако обсуждение антидопинговых инициатив будет продолжено на внеочередном конгрессе IBU 8 февраля — за день до старта чемпионата мира в австрийском Хохфильцине.
Спортсмены, составившие список требований к IBU по ужесточению мер к допингерам, были сильно разочарованы формальным ответом бюрократов из IBU и даже оставили за собой право на акции протеста. Однако законный способ внесения глобальных изменений в биатлонные правила остается только один — через конгресс IBU. При этом правила не должны вступать в противоречия со Всемирным антидопинговым кодексом, Олимпийской хартией и с законами Австрии, на территории которой зарегистрирован IBU.
Как бы то ни было, все обсуждения 8 февраля будут вестись вокруг письма антидопинговых активистов. Сама петиция на английском языке с русским переводом текста была распространена среди спортсменов и тренеров на Кубке мира в Рупольдинге. И если основные положения документа уже попадали в прессу, то полный текст документа до сих пор не становился достоянием публики. Как стало известно «СЭ», российские биатлонисты письмо в общем виде не подписали. Они внесли в документ корректировки, после чего завизировали обновленную версию. Однако она не была передана в IBU одновременно с «оригиналом».
— 12 января данное письмо, написанное на английском языке и переведенное на русский, было распространено группой заинтересованных спортсменов Кубка мира среди атлетов и тренеров
Список стран, которые поставили свои подписи под петицией: Австрия, Бельгия, Белоруссия, Канада, Китай, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Румыния, Словения, Сербия, Швейцария, Словакия, Швеция, Украина, США.
Елена СОБОЛЬ,
Олег ШАМОНАЕВ.
Официальный русский перевод «интернациональной версии»
«Уважаемые члены Исполнительного комитета Международного союза биатлонистов (IBU)!
Мы, нижеподписавшиеся спортсмены IBU, поддерживаем ранее высказанные заявления и призываем IBU к быстрым и решительным действиям по защите чистого спорта, Кодекса Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и этических норм, изложенных в Конституции и Правилах IBU, которые мы, как чистые спортсмены, соблюдаем.
Как чистые спортсмены, соревнующиеся на Кубке мира, чемпионате мира и Олимпийских играх, мы с готовностью выполняем унифицированные антидопинговые правила. Мы жертвуем нашим правом на личную жизнь, чтобы гарантировать, что абсолютно каждый день мы доступны для антидопингового тестирования без предварительного уведомления. Мы с готовностью идем на эти неудобства, чтобы гарантировать защиту права каждого спортсмена на участие в соревнованиях без допинга.
Мы принимаем и понимаем, что IBU в настоящее время проводит внутреннее расследование в отношении конкретных спортсменов, указанных в докладе Макларена от 9 декабря. Мы настоятельно призываем продолжить эти расследования, акцентируя внимание на обеспечение целостности и справедливости наших соревнований в текущем сезоне.
Мы признаем, что IBU нужно время для надлежащего расследования случаев конкретных спортсменов, упомянутых в докладе Макларена. Тем не менее, мы разочарованы, что после многократных предложений от спортсменов и федераций в течение последних семи лет, IBU не ужесточил правила, чтобы заранее предотвратить допинг скандал, описанный в отчете Макларена. Теперь, несомненно, ясно, что наши правила IBU были и являются недостаточными для предотвращения применения допинга.
В 2009 году, задолго до обнаружений Макларена, 20 федераций — членов IBU подписали петицию, призывающую к более сильному наказанию за систематическое применение допинга. Кроме того, Комитет Спортсменов IBU выдвинул предложение к Исполнительному комитету IBU в мае 2016 года, призывая к схожим действиям.
Для того чтобы предотвратить применение допинга в будущем, мы должны усилить правила IBU, касающиеся нарушений антидопингового Кодекса, совершенных спортсменами и федерациями. Правила IBU должны полностью препятствовать спортсменам и федерациям, которые задумываются о приеме допинга. Соответственно, мы призываем к следующим изменениям:
1. Более длительные сроки дисквалификаций (до 8 лет) для спортсменов, нарушивших антидопинговые правила;
2. Более высокие штрафы (до €1 000 000) для федераций, чьи спортсмены нарушили антидопинговые правила;
3. Снижение сезонных квот на старт на Кубке мира, чемпионате мира и Олимпийских играх для федераций с одним или более спортсменом, нарушившим антидопинговые правила.
У нас нет времени ждать до следующего Конгресса IBU в 2018 году. Учитывая беспрецедентный и неотложный характер сложившейся ситуации, Исполнительный комитет IBU должен действовать в защиту целостности нашего вида спорта, сохранения справедливых соревнований и здоровья всех спортсменов. Эти меры должны быть приняты как можно быстрее. Если эти меры не могут быть приняты Исполнительным комитетом в качестве “неотложных”, Исполнительный комитет должен созвать экстренное заседание Конгресса IBU, чтобы принять эти изменения немедленно.
Настало время, чтобы IBU принял убедительные меры в защиту чистого спорта. Меры, которые в первую очередь гарантируют всем участникам соревнований, что допинг и нарушения Кодекса ВАДА недопустимы в
Мы, нижеподписавшиеся спортсмены, едины в защите фундаментального права каждого спортсмена принимать участие в соревнованиях без применения допинга. Мы готовы нести любое бремя, чтобы содействовать справедливости, равенству и здоровью для спортсменов во всем мире».
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