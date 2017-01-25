Логинов и Старых ответили критикам России. Что написали биатлонисты в петиции

Александр Логинов отбыл двухлетнее наказание за употребление эритропоэтина в конце ноября прошлого года. Ирина Старых за тот же препарат провела вне спорта три года и получила возможность вернуться в спорт в декабре 2016-го. Сразу после дисквалификации оба спортсмена очень успешно выступали на внутренней арене и в Кубке IBU, а сейчас подтвердили свою отменную форму на чемпионате Европы, сделав заявку на попадание в состав главной команды страны на февральский чемпионат мира в Хохфильцен.

При этом оба россиянина — и Логинов, и Старых — постоянно ловят на себе косые взгляды радикальных борцов с допингов, которые считают, что за первый же инцидент с ЭПО должна следовать пожизненная дисквалификация. Международный союз биатлонистов официально заявил, что не имеет претензий к Логинову и Старых, однако новые антидопинговые правила, которые сейчас предлагает принять IBU инициативная группа спортсменов во главе с Мартеном Фуркадом могут существенно усложнить жизнь таким спортсменам в будущем.

На последнем этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве исполком IBU рассматривал петицию против допинга, переданную группой активистов в Международный союз биатлонистов 17 января. К судьбоносным решениям инициативы авторов письма пока не привели. Однако обсуждение антидопинговых инициатив будет продолжено на внеочередном конгрессе IBU 8 февраля — за день до старта чемпионата мира в австрийском Хохфильцине.

Спортсмены, составившие список требований к IBU по ужесточению мер к допингерам, были сильно разочарованы формальным ответом бюрократов из IBU и даже оставили за собой право на акции протеста. Однако законный способ внесения глобальных изменений в биатлонные правила остается только один — через конгресс IBU. При этом правила не должны вступать в противоречия со Всемирным антидопинговым кодексом, Олимпийской хартией и с законами Австрии, на территории которой зарегистрирован IBU.

Как бы то ни было, все обсуждения 8 февраля будут вестись вокруг письма антидопинговых активистов. Сама петиция на английском языке с русским переводом текста была распространена среди спортсменов и тренеров на Кубке мира в Рупольдинге. И если основные положения документа уже попадали в прессу, то полный текст документа до сих пор не становился достоянием публики. Как стало известно «СЭ», российские биатлонисты письмо в общем виде не подписали. Они внесли в документ корректировки, после чего завизировали обновленную версию. Однако она не была передана в IBU одновременно с «оригиналом».

— 12 января данное письмо, написанное на английском языке и переведенное на русский, было распространено группой заинтересованных спортсменов Кубка мира среди атлетов и тренеров федераций-членов IBU, — говорится в преамбуле к петиции. — За один день около 200 спортсменов и тренеров из 24 стран подписали данную петицию, что представляет собой большинство всех участников Кубка мира. Из-за того, что данное обращение напрямую связано с вопросами времени, подписи были собраны в течение 24 часов. Всего спортсменов — 154, всего тренеров — 56, всего стран — 25. Мы продолжим позже собирать подписи заинтересованных лиц.

Список стран, которые поставили свои подписи под петицией: Австрия, Бельгия, Белоруссия, Канада, Китай, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Румыния, Словения, Сербия, Швейцария, Словакия, Швеция, Украина, США.

Елена СОБОЛЬ,

Олег ШАМОНАЕВ.

Официальный русский перевод «интернациональной версии»