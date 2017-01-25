Золотой дубль. Россия выиграла женскую «индивидуалку»
Сборная России в первый день чемпионата Европы по биатлону выиграла обе индивидуальные гонки. Вслед за Александром Логиновым на высшую ступень пьедестала встала Ирина Старых, серебряную медаль завоевала Светлана Слепцова.
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Видимо, что-то случилось...
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В коллекции Старых уже было одно золото чемпионатов Европы — в 2013-м почти за год до истории с дисквалификацией она выиграла спринт в болгарском Банско. И до сегодняшнего дня эта победа оставалась единственной в ее карьере — медалей высшей пробы на этапах Кубка мира она лишилась
И победа на первенстве Европы, очевидно, является серьезной заявкой на попадание в основную команду на главный старт сезона — чемпионат мира. Камнем преткновения может стать готовность спортсменки к скоростям более высокого уровня, но и здесь нет худа без добра. На чемпионате Европы спортсменка сможет добрать недостающее количество стартов и выйти на пик формы.
Победную гонку Старых отработала в стиле Мартена Фуркада — без
На прошлогоднем чемпионате Европы в Тюмени у олимпийской чемпионки получилось далеко не все, а решающую гонку она и вовсе провалила — заняла в
Миронова в гонке шла по дистанции уверенно, несмотря на допущенную ошибку, но вторая штрафная минута лишила ее шансов на медаль — спортсменка замкнула шестерку. Компанию россиянкам Старых и Слепцовой на пьедестале составила украинская биатлонистка Анастасия Меркушина, совершившая один промах.
Из шести россиянок, стартовавших в индивидуальной гонке, сразу пять оказались в десятке сильнейших. Ольга Якушова с двумя минутами штрафа осталась на восьмой позиции, следом за ней Дарья Виролайнен — с тремя. Не слишком задалась гонка только у Анны Никулиной, с тремя минутами штрафа и отставанием по общему времени более пяти минут она завершила гонку 19-й.
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