Золотой дубль. Россия выиграла женскую «индивидуалку»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В коллекции Старых уже было одно золото чемпионатов Европы — в 2013-м почти за год до истории с дисквалификацией она выиграла спринт в болгарском Банско. И до сегодняшнего дня эта победа оставалась единственной в ее карьере — медалей высшей пробы на этапах Кубка мира она лишилась из-за допинговой дисквалификации, и в ее активе остались серебро и бронза Кубка мира олимпийского сезона. Решением Международного союза биатлонистов (IBU) двухгодичная дисквалификация превратилась в трехгодичную, но россиянка не сдалась — родила второго ребенка и вернулась в большой спорт.

Кто-то считает победы Логинова и Старых блестящим ответом на все нападки в адрес сборной России, кто-то предрекает всплеск негодования со стороны биатлонного сообщества. Как бы то ни было, глава IBU Андерс Бессеберг справедливо заметил, что спортсменам, отбывшим свою дисквалификацию, открыты двери и на Кубок мира, и на чемпионат мира, и даже на Олимпийские игры. Таким образом, биатлонистка, подававшая накануне сочинских Игр надежды на то, чтобы показывать достойные результаты на самом высоком уровне, снова заявила о себе во весь голос.

И победа на первенстве Европы, очевидно, является серьезной заявкой на попадание в основную команду на главный старт сезона — чемпионат мира. Камнем преткновения может стать готовность спортсменки к скоростям более высокого уровня, но и здесь нет худа без добра. На чемпионате Европы спортсменка сможет добрать недостающее количество стартов и выйти на пик формы.

Победную гонку Старых отработала в стиле Мартена Фуркада — без каких-либо помарок. Чисто отстреляла на рубежах, ровно прошла дистанцию — четвертое время на лыжне, уступая лидеру — немке Денизе Херманн — минуту. Быстрым ходом в гонке также отличились Светлана Миронова и Светлана Слепцова, которая, несмотря на промах, уступила лишь победительнице и стала серебряным призером. Для спортсменки, которая второй сезон постепенно возвращается в мировую элиту, эта медаль, несомненно, придаст уверенности.

На прошлогоднем чемпионате Европы в Тюмени у олимпийской чемпионки получилось далеко не все, а решающую гонку она и вовсе провалила — заняла в масс-старте последнее место с 12 промахами… Отобраться на главный старт спортсменка предсказуемо не смогла. Уверенное начало чемпионата в Польше наверняка добавит Слепцовой мотивации побороться за место в основной состав на Хохфильцен-2017.

Миронова в гонке шла по дистанции уверенно, несмотря на допущенную ошибку, но вторая штрафная минута лишила ее шансов на медаль — спортсменка замкнула шестерку. Компанию россиянкам Старых и Слепцовой на пьедестале составила украинская биатлонистка Анастасия Меркушина, совершившая один промах.

Из шести россиянок, стартовавших в индивидуальной гонке, сразу пять оказались в десятке сильнейших. Ольга Якушова с двумя минутами штрафа осталась на восьмой позиции, следом за ней Дарья Виролайнен — с тремя. Не слишком задалась гонка только у Анны Никулиной, с тремя минутами штрафа и отставанием по общему времени более пяти минут она завершила гонку 19-й.