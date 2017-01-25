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25 января 2017, 19:08 | Биатлон | УНИАН

Меркушина стала бронзовым призером чемпионата Европы по биатлону

Сегодня в польском городе Душники-Здруй стартовало европейское первенство по биатлону, где в первый день спортсмены разыграли медали в индивидуальных гонках, и в соревнованиях среди женщин в тройку сильнейших вошла Анастасия Меркушина, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка заняла третье место в индивидуальной гонке. Увеличить
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Украинка с результатом +1:05.0 завоевала бронзовую медаль.

Победительницей соревнований стала Ирина Старых из России, которая преодолела дистанцию за 44 минуты 24,7 секунды. Второе место на счету другой россиянки Светланы Слепцовой — 1 минута, 03,8 секунды отставания.

Послезавтра биатлонисты будут бороться за награды в спринте у мужчин и женщин.

Чемпионат Европы продлится до 29 января.

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Эксперт: Логинова и Старых нужно пригласить на чемпионат мира

Эксперт: Логинова и Старых нужно пригласить на чемпионат мира

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Российских биатлонистов Александра Логинова и Ирину Старых, одержавших победы в индивидуальных гонках чемпионата Европы, нужно пригласить на мировое первенство. Таким мнением с ТАСС поделился двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.
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