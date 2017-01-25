Эксперт: Логинова и Старых нужно пригласить на чемпионат мира

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В среду Логинов стал победителем индивидуальной гонки на чемпионате Европы. Он преодолел дистанцию 20 км за 49 минут 54,3 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Позже Старых выиграла индивидуальную гонку, преодолев 15-километровую дистанцию за 44 минуты 24,7 секунды. Второе место заняла Светлана Слепцова.

«Конечно, в данной ситуации сложно раздавать советы тренерам, им виднее. Но в данном случае, если учитывать позицию президента Международного союза биатлонистов Андерса Бессеберга, который высказался в адрес Логинова и Старых — раз они отбыли свой срок дисквалификации, то чисты перед спортсменами и спортом, то их нужно приглашать на чемпионат мира. Логинов целый год выступает стабильно, показывает отличную скорость и стрельбу, в этом смысле он пригодился бы в индивидуальной гонке и в эстафете. Что касается Старых, то она стабильный спортсмен и выиграла в нужный момент и в нужное время; есть все предпосылки, чтобы их пригласили на чемпионат мира», — сказал Васильев.

Ранее глава Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг сообщил, что отбывшие дисквалификацию спортсмены имеют полное право выступать на международных соревнованиях. Логинов и Старых были дисквалифицированы в 2014 году.

Чемпионат мира по биатлону пройдет в австрийском Хохфильцене с 8 по 19 февраля.