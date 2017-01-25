Ярошенко: Отбывшие дисквалификацию не должны считаться изгоями
Экс-чемпион мира Дмитрий Ярошенко принял решение высказаться о допинговом скандале в российском биатлоне и заявил, что спортсмен, отбывший дисквалификацию, имеет полное право выступать наравне со всеми остальными.
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— На днях вы опубликовали в соцсети возмущенный пост, где отстаивали свое право высказываться по допинговым проблемам, несмотря на отбытую дисквалификацию. Что именно вас возмутило?
— Дело в том, что я уже даже привык слышать по отношению к себе, что я «допингер», стыдно находиться рядом со мной на стадионе и тому подобное. Долгое время я все это терпел. Но когда такие высказывания стали звучать уже официально, не
КОМУ МНЕ БЫЛО ВЕРИТЬ, ЕСЛИ НЕ СВОЕМУ СОБСТВЕННОМУ ВРАЧУ
— На данный момент, вы, пожалуй, единственный из российских биатлонистов, кто после дисквалификации признал свою вину и даже в период отстранения занимался антидопинговой пропагандой.
— Понимаете, если бы у меня была такая возможность, конечно, в свое время я бы поступил иначе и не принимал бы ничего. Но если врач говорил, что препарат не считается допингом, кому я тогда должен был верить, если не своему собственному врачу… Уже после случившегося я посчитал важным рассказать о подробностях своего случая детям и уже взрослым спортсменам. Я делал это не для того, чтобы обелить собственное имя. Но мне кажется, это должно было помочь им осознать ту меру ответственности, которую ты несешь в профессиональном спорте.
— Почему, например, только что отбывший дисквалификацию Александр Логинов не пошел по вашим стопам и сейчас на тему допинга просто не говорит?
— Говорить или не говорить — это личное дело каждого. Мне тоже многие советовали ничего не комментировать. При этом мне сейчас буквально кричать хочется: «Ну чего вы все хотите от Логинова и Ирины Старых?!» Ведь существуют антидопинговые правила, согласно которым человек, отбывший дисквалификацию, имеет право выступать дальше без
— Как вы относитесь к высказываниям ряда иностранных биатлонистов, которые недовольны нынешней антидопинговой политикой и призывают ужесточить санкции, в том числе, и против россиян?
— Мне по жизни нравятся умные люди, а они, как правило, сдержанны в своих комментариях. Ну давайте, начнем сейчас истерику под названием «мы не выйдем на старт вместе с обманщиками»… Интересно, а кто больше обманщик: тот, кто приносит справку, что он больной, или человек, который не знал и случайно
— Что скажете об истории с подменой и следами вскрытия проб на Олимпиаде в Сочи?
— Я говорил об этом со многими людьми. Пришел к выводу, что теперь, чтобы максимально подстраховаться, спортсмен должен снимать весь процесс сдачи пробы и ее запечатывания на видеокамеру. И даже это вряд ли тебя защитит, если потом тебе скажут, что на пробке обнаружились царапины. Кто знает, что происходит с
ГАРАНИЧЕВУ И МАЛЫШКО ПОЛЕЗНО ВЫСТУПИТЬ В ПОЛЬШЕ
— В Польше стартовал очередной чемпионат Европы. Вы понимаете смысл выступления там биатлонистов основы — Дмитрия Малышко и Евгения Гараничева, например?
— Если бы ребята безоговорочно отобрались на чемпионат мира, никто бы их в Польшу не повез. Я думаю, тренерский штаб сделал так для того, чтобы у ребят было официальное основание для включения в основной состав. К тому же, например, по Жене видно, что он набирает форму, а стартов не хватает. Видимо, он такой спортсмен, которому нужно много соревноваться, чтобы войти в оптимальные кондиции. Возможно, выступить на чемпионате Европы будет полезно хотя бы с точки зрения психологии. Ребята давно ничего не выигрывали на уровне Кубка мира, а тут есть возможность получить медаль, пусть и с турнира рангом ниже.
— Вы понимаете бывшего товарища по команде олимпийского чемпиона Алексея Волкова, который становился чемпионом Европы уже массу раз и откровенно назвал подобные турниры «потерей мотивации»?
— Соглашусь с Лешей. Я сам, когда заканчивал карьеру и выступал на этапах Кубка России, терял мотивацию буквально с каждым стартом. Когда ты вместо того, чтобы двигаться вверх, начинаешь катиться вниз по этой лестнице иерархии турниров, очень сложно себя настроить на
— Конкуренция в мужской команде сейчас действительно, наверное, острее, чем
— Если раньше у нас было
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