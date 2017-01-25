Ярошенко: Отбывшие дисквалификацию не должны считаться изгоями

— На днях вы опубликовали в соцсети возмущенный пост, где отстаивали свое право высказываться по допинговым проблемам, несмотря на отбытую дисквалификацию. Что именно вас возмутило?

— Дело в том, что я уже даже привык слышать по отношению к себе, что я «допингер», стыдно находиться рядом со мной на стадионе и тому подобное. Долгое время я все это терпел. Но когда такие высказывания стали звучать уже официально, не где-то за спиной, а в формате статьи официального издания, я просто не могу не высказаться. Для меня все-таки важно мнение друзей и знакомых, в том числе, и в интернет-пространстве. Почему я должен считаться изгоем, если я отбыл полностью срок дисквалификации? При этом я не говорю, что мне не стыдно за тот случай с допингом. Это навсегда останется темным пятном в моей спортивной биографии.

КОМУ МНЕ БЫЛО ВЕРИТЬ, ЕСЛИ НЕ СВОЕМУ СОБСТВЕННОМУ ВРАЧУ

— На данный момент, вы, пожалуй, единственный из российских биатлонистов, кто после дисквалификации признал свою вину и даже в период отстранения занимался антидопинговой пропагандой.

— Понимаете, если бы у меня была такая возможность, конечно, в свое время я бы поступил иначе и не принимал бы ничего. Но если врач говорил, что препарат не считается допингом, кому я тогда должен был верить, если не своему собственному врачу… Уже после случившегося я посчитал важным рассказать о подробностях своего случая детям и уже взрослым спортсменам. Я делал это не для того, чтобы обелить собственное имя. Но мне кажется, это должно было помочь им осознать ту меру ответственности, которую ты несешь в профессиональном спорте.

— Почему, например, только что отбывший дисквалификацию Александр Логинов не пошел по вашим стопам и сейчас на тему допинга просто не говорит?

— Говорить или не говорить — это личное дело каждого. Мне тоже многие советовали ничего не комментировать. При этом мне сейчас буквально кричать хочется: «Ну чего вы все хотите от Логинова и Ирины Старых?!» Ведь существуют антидопинговые правила, согласно которым человек, отбывший дисквалификацию, имеет право выступать дальше без каких-либо ограничений. Дисквалификация, тем более, в самом расцвете — это трагедия для спортсмена, и наверняка у Саши было именно так. Поверьте, Логинова сейчас тестируют больше, чем, наверное, всех остальных вместе взятых. Так давайте будем просто соблюдать действующие законы, к чему эта «отсебятина» — не брать в команду, не пускать на чемпионат мира и так далее?

— Как вы относитесь к высказываниям ряда иностранных биатлонистов, которые недовольны нынешней антидопинговой политикой и призывают ужесточить санкции, в том числе, и против россиян?

— Мне по жизни нравятся умные люди, а они, как правило, сдержанны в своих комментариях. Ну давайте, начнем сейчас истерику под названием «мы не выйдем на старт вместе с обманщиками»… Интересно, а кто больше обманщик: тот, кто приносит справку, что он больной, или человек, который не знал и случайно что-то принял? Вот если спортсмен попался дважды — тут вопросов нет, случайностью такое не объяснишь. Я бы сам точно так же негодовал, если бы был его конкурентом. А так, я еще по себе помню, что были так называемые «товарищи», которые сначала улыбались, а потом за спиной стали оскорблять. Но почему-то при этом у них самих результаты упали. И у меня тут встает огромный вопрос, с чего вдруг в спортивной карьере у людей такой провал. Для профессионала это не очень понятно.

— Что скажете об истории с подменой и следами вскрытия проб на Олимпиаде в Сочи?

— Я говорил об этом со многими людьми. Пришел к выводу, что теперь, чтобы максимально подстраховаться, спортсмен должен снимать весь процесс сдачи пробы и ее запечатывания на видеокамеру. И даже это вряд ли тебя защитит, если потом тебе скажут, что на пробке обнаружились царапины. Кто знает, что происходит с допинг-офицером после того, как вы попрощались? Может, ему заплатили за подмену пробы, или за то, чтобы их вскрыть? Выходит, сама система абсолютно бесконтрольна. Никто не может до конца гарантировать ее прозрачность, а страдают спортсмены.

ГАРАНИЧЕВУ И МАЛЫШКО ПОЛЕЗНО ВЫСТУПИТЬ В ПОЛЬШЕ

— В Польше стартовал очередной чемпионат Европы. Вы понимаете смысл выступления там биатлонистов основы — Дмитрия Малышко и Евгения Гараничева, например?

— Если бы ребята безоговорочно отобрались на чемпионат мира, никто бы их в Польшу не повез. Я думаю, тренерский штаб сделал так для того, чтобы у ребят было официальное основание для включения в основной состав. К тому же, например, по Жене видно, что он набирает форму, а стартов не хватает. Видимо, он такой спортсмен, которому нужно много соревноваться, чтобы войти в оптимальные кондиции. Возможно, выступить на чемпионате Европы будет полезно хотя бы с точки зрения психологии. Ребята давно ничего не выигрывали на уровне Кубка мира, а тут есть возможность получить медаль, пусть и с турнира рангом ниже.

— Вы понимаете бывшего товарища по команде олимпийского чемпиона Алексея Волкова, который становился чемпионом Европы уже массу раз и откровенно назвал подобные турниры «потерей мотивации»?

— Соглашусь с Лешей. Я сам, когда заканчивал карьеру и выступал на этапах Кубка России, терял мотивацию буквально с каждым стартом. Когда ты вместо того, чтобы двигаться вверх, начинаешь катиться вниз по этой лестнице иерархии турниров, очень сложно себя настроить на что-то хорошее. В этой ситуации пожелаю Леше настоящей спортивной злости. Такие вещи, на самом деле, закаляют, и за одного битого двух небитых дают. И справедливости ради, сейчас у нас действительно выросло целое поколение замечательных молодых спортсменов, с которыми очень сложно конкурировать.

— Конкуренция в мужской команде сейчас действительно, наверное, острее, чем когда-либо.