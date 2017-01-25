Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28547232/
25 января 2017, 14:31 | Биатлон | Р-Спорт

Логинов завоевал золото чемпионата Европы в индивидуальной гонке

МОСКВА, 25 янв — Р-Спорт. Российский биатлонист Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы, который проходит в польском городе Душники-Здруй.

Российский биатлонист Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы который проходит в польском городе Душники-Здруй. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Логинов в среду преодолел дистанцию за 49 минут 54,3 секунды, допустив один промах на огневых рубежах. Вторым стал болгарин Красимир Анев (без промахов; +11,4 секунды). Замкнул тройку еще один россиянин Алексей Слепов (без промахов; +53,6).

Юрий Шопин (1 промах; +1 минута 2,3 секунды) стал четвертым, Алексей Волков (1 промах; +1.35,6) — пятый, Дмитрий Малышко (1 промах; +1.48,5) — шестой, Петр Пащенко (2 промаха; +4.25,5) — 31-й.

В ноябре 2014 года Логинов был временно отстранен Союзом биатлонистов России (СБР) накануне первого этапа Кубка мира в Швеции. Решение было принято после того, как IBU проинформировал СБР об обнаружении в пробе спортсмена запрещенного препарата — рекомбинантного эритропоэтина. Впоследствии Логинов был дисквалифицирован на два года, его дисквалификация закончилась 25 ноября 2016 года.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Ярошенко: Отбывшие дисквалификацию не должны считаться изгоями

Ярошенко: Отбывшие дисквалификацию не должны считаться изгоями

Экс-чемпион мира Дмитрий Ярошенко принял решение высказаться о допинговом скандале в российском биатлоне и заявил, что спортсмен, отбывший дисквалификацию, имеет полное право выступать наравне со всеми остальными.
Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя