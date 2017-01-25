Логинов завоевал золото чемпионата Европы в индивидуальной гонке

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Логинов в среду преодолел дистанцию за 49 минут 54,3 секунды, допустив один промах на огневых рубежах. Вторым стал болгарин Красимир Анев (без промахов; +11,4 секунды). Замкнул тройку еще один россиянин Алексей Слепов (без промахов; +53,6).

Юрий Шопин (1 промах; +1 минута 2,3 секунды) стал четвертым, Алексей Волков (1 промах; +1.35,6) — пятый, Дмитрий Малышко (1 промах; +1.48,5) — шестой, Петр Пащенко (2 промаха; +4.25,5) — 31-й.

В ноябре 2014 года Логинов был временно отстранен Союзом биатлонистов России (СБР) накануне первого этапа Кубка мира в Швеции. Решение было принято после того, как IBU проинформировал СБР об обнаружении в пробе спортсмена запрещенного препарата — рекомбинантного эритропоэтина. Впоследствии Логинов был дисквалифицирован на два года, его дисквалификация закончилась 25 ноября 2016 года.