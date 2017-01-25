Граф пропустит индивидуальную гонку на чемпионате Европы
Немецкий биатлонист Флориан Граф пропустит индивидуальную гонку на чемпионате Европы, который стартует 25 января в польском городе
Душники-Здруй.
Гонка начнётся в 12:00 по московскому времени.
«К сожалению, я вынужден пропустить индивидуальную гонку. Я болею уже несколько дней, и пока мне не становится лучше. Я постараюсь поправиться, чтобы в пятницу выступить в спринте», — написал Граф на своей странице в «Фейсбуке».
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