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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28545356/
25 января 2017, 13:01 | Биатлон | Чемпионат.com

Граф пропустит индивидуальную гонку на чемпионате Европы

Немецкий биатлонист Флориан Граф пропустит индивидуальную гонку на чемпионате Европы, который стартует 25 января в польском городе Душники-Здруй.

Гонка начнётся в 12:00 по московскому времени.

«К сожалению, я вынужден пропустить индивидуальную гонку. Я болею уже несколько дней, и пока мне не становится лучше. Я постараюсь поправиться, чтобы в пятницу выступить в спринте», — написал Граф на своей странице в «Фейсбуке».
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