Гараничев? Волков? Слепцова? Кого из звёзд прокатят мимо ЧМ

Путь в Австрию лежит через Польшу

Заголовок этот логичен для нас как с точки зрения географии, так и с точки зрения биатлона. Пока лишь семь российских биатлонистов выполнили условия отбора на чемпионат мира согласно утверждённым СБР критериям. Поскольку их имена нигде не публиковались, назову их: Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Дмитрий Малышко, Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина и Ольга Подчуфарова. Выбор остальных во многом будет зависеть от результатов чемпионата Европы в Душники-Здруе. Оставшиеся три места в женской команде будут определяться тренерским решением. Наверняка штаб Александра Касперовича решит освободить Ульяну Кайшеву и кого-то из тюменских спортсменок (не может же мощнейший регион не быть представлен в сборной страны) — Викторию Сливко или Ирину Услугину. Значит, героиням чемпионата Европы предстоит сражаться за оставшуюся вакансию.



У мужчин ситуация не менее запутанная. Единственное место по усмотрению тренеров может быть отдано провалившему январь после успешных выступлений в декабре Матвею Елисееву, при условии что его форма за две недели придёт в порядок. Ещё до трёх мест могут получить победители и призёры чемпионата Европы в личных гонках. Если же их окажется меньше двух, то количество тренерских «уайлд-кард» будет увеличено.

Защита Гараничева и рекорд Волкова

Состав мужской сборной России впечатляет своими именами. Из семи участников трое являются призёрами сочинской Олимпиады, причём всем им, кроме Малышко, нужно отбираться на чемпионат мира. Алексей Слепов и Александр Логинов успешно прошли отбор на «Ижевской винтовке», но на Кубке мира в январе так и не выступили. Первый из-за болезни, второй из-за негативной обстановки вокруг допинговых скандалов в российском спорте. Компанию этим бойцам составят лучшие представители резерва Юрий Шопин и Пётр Пащенко.



Для Волкова хоть чемпионат Европы больше не является достаточным стимулом, этот турнир даёт шанс войти в историю. Дело в том, что сейчас Алексей является шестикратным чемпионом континента также, как и выдающийся польский биатлонист Томаш Сикора. Последний сейчас без особых успехов готовит молодёжь, причём, бьюсь об заклад, если бы пан Томаш снял винтовку с гвоздя и снова надел лыжи, после пары месяцев тренировок он легко бы обыгрывал своих учеников. Евгений Гараничев год назад стал в Тюмени чемпионом Европы в спринте и сейчас будет защищать свой титул. При этом квоту ни у кого из молодых он не заберёт.

Состав сборной России

Мужчины. Александр Логинов, Алексей Слепов, Петр Пащенко, Юрий Шопин, Алексей Волков, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев.

Женщины. Дарья Виролайнен, Светлана Слепцова, Ирина Старых, Светлана Миронова, Анна Никулина, Ольга Якушова.



Даша и мама

Недавно отметившая день рождения Дарья Виролайнен сейчас уверенно возглавляет общий зачёт Кубка IBU, но шансов на Кубке мира так и не получила. С одной стороны, виновата сама — на отборе в Чайковском она смотрелась невзрачно. С другой, в Кубке IBU она выступала гораздо сильнее Сливко, но в эстафету подключили именно молодую тюменку. Похоже, позиции Виролайнен сильно осложняет взятый тренерским штабом с большим опозданием курс на омоложение. Именитая мама Дарьи Анфиса Резцова подливает масла в огонь своими яркими интервью, где постоянно намекает на необъективное отношение к дочери со стороны Александра Касперовича, однако тем самым, похоже, ей больше вредит, чем помогает. Кстати, год назад перед этапом в Антхольце Касперович попытался отправить Виролайнен на Кубок IBU, но за шедшую третьей среди россиянок в общем зачёте спортсменку заступился президент СБР Александр Кравцов.

Расписание соревнований (время московское):



25.01. 12:00 — индивидуальная гонка, мужчины

25.01. 15:30 — индивидуальная гонка, женщины

27.01. 12:00 — спринт, мужчины

27.01. 15:30 — спринт, женщины

28.01. 12:00 — преследование, мужчины

28.01. 15:00 — преследование, женщины

29.01. 12:00 — супермикст



Последний шанс Слепцовой

Ещё одна именитая спортсменка, олимпийская чемпионка Светлана Слепцова, продолжает идущую второй год войну за возвращение в команду. Когда кажется, что очередная попытка обернулась провалом, Слепцова собирается и доказывает своё право на ещё один шанс. Но сейчас, похоже, он и вправду последний. Ведь непопадание 30-летней спортсменки на предолимпийский чемпионат мира будет означать резкое сокращение её шансов поехать в Корею, тем более тренеры всё активнее привлекают к основе молодёжь, даже в обход спортивного принципа.





Своё отсидели

Отбывшие наказания за употребление допинга Александр Логинов и Ирина Старых без особого труда в декабре отобрались в сборную России. Однако, даже несмотря на успехи в Кубке IBU, в главной команде их не особо ждали. Руководство сборной решило «не дразнить гусей», пока идут разбирательства относительно данных в докладе Макларена. Однако 21 января на специальной пресс-конференции президент IBU Андерс Бессеберг заявил, что у отбывшего наказание Логинова сейчас те же права, что и у всех спортсменов, а значит какого-либо препятствия выступлению в чемпионате мира для него нет. То же самое, по идее, касается и Старых. Теперь их перспективы поехать в Хохфильцен зависят исключительно от спортивных результатов. Кстати, на месте тренеров сборной я обязательно поставил бы их в супермикст, где в случае победы ребята могли бы передать привет всем ярым борцам с допингом, помахав ручками с верхней ступени пьедестала.

Все звёзды в гости к нам

Не стоит думать, что чемпионат Европы — это выездное первенство России или чисто наш внутренний отбор. В Польшу приехала внушительная компания именитых биатлонистов, которые могут вмешаться в противостояние россиян и даже оставить их без наград. Так, к примеру, наша женская сборная год назад в Тюмени не завоевала ни одной личной медали. Среди соперников выделяются представители основы восточноевропейских стран, для которых важно завоевать медали чемпионата Европы и отстоять бюджет на следующий год. Ведь на мире такая возможность может и не выпасть. Среди них болгары Владимир Илиев и Красимир Анев, латвиец Андрей Расторгуевс, полька Магдалена Гвиздонь и украинки Юлия Джима и Анастасия Меркушина.



Достойные соперники будут и в составе топовых сборных Германии, Норвегии и Франции, которым также предстоит оспорить последние вакансии в заявке на чемпионат мира, а потому и у них с мотивацией будет полный порядок. Норвежцы привезли в Польшу Эрлена Бьонтегорда и старого соперника Логинова по юниорским баталиям Ветле Шостада Кристиансена, а в составе сборной Германии — победительница Кубка мира в Антхольце Надин Хорхлер и одна из самых симпатичных, но невезучих биатлонисток мира — Мириам Гёсснер. Наконец, француз Аристид Бегю получит шанс на лыжне и стрельбище обосновать суть своих претензий Логинову и показать, что бедные и «чистые» французы могут побеждать богатых и «грязных» русских.