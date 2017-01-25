Чемпионат мира по биатлону покажут в эфире Первого канала

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Первый канал может отказаться от трансляции гонок турнира, который пройдет в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.

«Разумеется, мы покажем чемпионат мира по биатлону, как делаем каждый год, как и другие большие спортивные события с участием российской сборной», — сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе телеканала.

На чемпионате мира 2016 года, который прошел в марте в норвежском Холменколлене, сборная России по биатлону установила антирекорд в новейшей истории, не выиграв ни одной медали за 11 гонок турнира.