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25 января 2017, 12:49 | Биатлон | Р-Спорт

Чемпионат мира по биатлону покажут в эфире Первого канала

МОСКВА, 25 янв — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Чемпионат мира по биатлону покажут в эфире Первого канала, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе телеканала.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Первый канал может отказаться от трансляции гонок турнира, который пройдет в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.

«Разумеется, мы покажем чемпионат мира по биатлону, как делаем каждый год, как и другие большие спортивные события с участием российской сборной», — сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе телеканала.

На чемпионате мира 2016 года, который прошел в марте в норвежском Холменколлене, сборная России по биатлону установила антирекорд в новейшей истории, не выиграв ни одной медали за 11 гонок турнира.
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