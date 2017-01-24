Мировой состав для европейского чемпионата

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ЛОГИНОВ: ИЗ ПОЛЬШИ — НА ЧЕМПИОНАТ МИРА?

Сборная России по биатлону триумфально выступает на чемпионатах Европы с незапамятных времен. Но в этот раз наша команда, можно сказать, даже неприлично сильна для турнира такого ранга. В ее составе: оба лидера промежуточных зачетов Кубка IBU, Дарья Виролайнен и Алексей Волков, обладательница второго места Анна Никулина и третьего — Александр Логинов. То есть если брать по три лучших биатлониста с Кубка IBU у мужчин и женщин, мы имеем в составе пять из шести!

И то, француз Эмильен Жаклен опережает нашего Александра Логинова только потому, что россиянин стал выступать на международной арене лишь после Нового года. Учитывая, что три последних гонки на Кубках IBU Логинов выиграл, именно он станет главным фаворитом предстоящих соревнований. Во всяком случае, похоже, по совокупности скоростных и стрелковых качеств сильнее него сейчас во втором эшелоне мирового биатлона нет никого.

Олимпийский чемпион Алексей Волков — самый титулованный и опытный спортсмен в российской команде. В общей сложности, Волков имеет целых шесть золотых медалей с чемпионатов Европы разных лет. Неудивительно, что опытный Волков назвал выступления на европейском уровне «потерей мотивации». С другой стороны, на последних этапах Кубка мира Алексей дважды отлично проявил себя в качестве стартера нашей эстафеты. Успешное выступление в Польше — его шанс попасть в состав команды на чемпионат мира и выступить там, как минимум, в эстафете и в индивидуальной гонке.

Евгений Гараничев с Дмитрием Малышко, вероятно, место в основе на чемпионат мира уже себе обеспечили. Но оба только набирают оптимальную форму, и тренеры посчитали, что лишняя соревновательная практика в Польше пойдет им на пользу. Если не случится какого-то оглушительного провала, мы наверняка увидим обоих на стартующем 9 февраля в австрийском Хохфильцене чемпионате мира.

ПОВТОРИТЬ УСПЕХ ТЮМЕНИ-2016

В женском составе на чемпионат Европы у России также хватает звезд. Здесь и олимпийская чемпионка Светлана Слепцова, и вернувшаяся из дисквалификации Ирина Старых, и твердый член основной команды на протяжении последних лет Дарья Виролайнен. В принципе, сейчас в нашем женском биатлоне царит такое безвременье, что любая из этих девушек с таким же успехом могла бы оказаться и в первой команде. За исключением Татьяны Акимовой, если команды «А» и «Б» поменять местами, совсем не факт, что те, кто сейчас считаются основой, не проиграли бы резервисткам.

В такой ситуации яркое выступление в Польше практически гарантирует любой из наших девушек поездку в Хохфильцен. А проявлять себя на европейском уровне наши биатлонистки умеют, и совсем не исключено, что конкурировать за место на подиуме будут, в основном, между собой. Пока кажется, что в оптимальной форме к турниру подходят Виролайнен и Старых. Последняя выиграла заключительную перед стартами в Дужники-Здрой гонку Кубка IBU, а Дарья уверенно лидирует в общем зачете Кубка.

Нельзя недооценить и мотивацию Светланы Слепцовой. Начав нынешний сезон в основе, Светлана затем отправилась на этапы Кубка IBU. С учетом возраста и затянувшегося периода неудач, этот чемпионат может быть последним шансом для Слепцовой все-таки вернуться в первый состав. Тем более, что как минимум в скорости на трассе она на уровне Кубка IBU мало кому уступит. А проблемы со стрельбой, видимо, вызваны как раз психологическими причинами.

Год назад на домашнем чемпионате Европы в Тюмени наши биатлонисты выиграли золотые медали в половине гонок — в общей сложности, четыре. Теперь Тюмень как минимум на год осталась без большого биатлона. Но российская команда слабее не стала, и имеет хорошие шансы как минимум повторить тот успех.

Состав сборной России

Мужчины. Александр Логинов, Алексей Слепов, Петр Пащенко, Юрий Шопин, Алексей Волков, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев.

Женщины. Дарья Виролайнен, Светлана Слепцова, Ирина Старых, Светлана Миронова, Анна Никулина, Ольга Якушова.

Расписание чемпионата Европы

25 января. Индивидуальные гонки, мужчины, женщины.

27 января. Спринт, мужчины, женщины.

28 января. Гонки преследования, мужчины, женщины.

29 января. Смешанная эстафета. Одиночная смешанная эстафета.