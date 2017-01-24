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24 января 2017, 21:15 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Шопин стартует под 14-м номером в индивидуальной гонке на чемпионате Европы

Стал известен стартовый протокол индивидуальной гонки на чемпионате Европы, которая состоится завтра в Дужниках.

Юрий Шопин стартует под 14-м номером, Алексей Волков уйдет на старт 16-м, Александр Логинов — 34-м, Дмитрий Малышко — 56-м, Алексей Слепов — 99-м, Петр Пащенко — 104-м.

Также известен протокол женской индивидуальной гонки. Анна Никулина стартует под 5-м номером, Светлана Миронова уйдет на старт 32-й, Светлана Слепцова — 37-й, Дарья Виролайнен — 61-й, Ирина Старых — 62-й, Ольга Якушова — 69-й.
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