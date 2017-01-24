Гёсснер, Херманн и сёстры Хорхлер выступят на ЧЕ по биатлону в Польше

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт, Олег Богатов. Екатерина Румянцева первенствовала во всех трех биатлонных гонках на паралимпийском чемпионате России по лыжным гонкам и биатлону, спортсменка стала шестикратной победительницей соревнований, завершившихся в Московской области, сообщила агентству «Р-Спорт» старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова.