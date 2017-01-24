Гёсснер, Херманн и сёстры Хорхлер выступят на ЧЕ по биатлону в Польше
Тренерский штаб сборной Германии по биатлону объявил состав команды на чемпионат Европы, который пройдёт в
Душники-Здруй (Польша) с 25 по 29 января.
На этих соревнованиях выступят по шесть немецких биатлонистов и биатлонисток.
Биатлон. Чемпионат Европы.
Состав сборной Германии
Мужчины: Маттиас Бишль, Михаэль Вилляйтнер, Маттиас Дорфер, Роман Реес, Флориан Граф, Филипп Хорн;
Женщины: Мириам Гёсснер, Надин Хорхлер, Каролин Хорхлер, Анника Кнолль, Хелена Тереза Хендель, Дениз Херманн.
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