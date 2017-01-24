Румянцева выиграла все три гонки на паралимпийском ЧР по биатлону

Ранее Румянцева, выступающая в классе стоячих спортсменов, трижды победила в Пересвете в состязаниях на лыжных трассах. Соревнования спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата проводились с 16 по 24 января, на старт вышли 52 атлета из 19 регионов страны.

«Екатерина Румянцева выиграла все три гонки чемпионата России по биатлону — на дистанциях 10 километров, 6 километров и в пасьюте, сегодня девушки бежали сначала пролог, а потом финал (протяженность трассы 3,6 км), — сказала в телефонном разговоре Громова. — Ранее спортсменка трижды победила в чемпионате России по лыжным гонкам. Екатерина пришла в нашу команду после Олимпийских игр в Сочи, хорошо тренируется, прогрессирует с каждым сезоном и заслуженно добивается успеха».

По две победы в биатлоне одержали Иван Голубков и Ирина Гуляева в категории сидячих спортсменов и Владислав Лекомцев среди стоячих спортсменов. Несколькими днями ранее Голубков выиграл три лыжные гонки, таким образом, он стал пятикратным чемпионом страны, у Лекомцева четыре итоговых золота.

По разу в биатлонных соревнованиях добились успеха Алексей Быченок (сидячие), Александр Проньков (стоячие) и Марта Зайнуллина (сидячие).