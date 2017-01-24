Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28537043/
24 января 2017, 17:27 | Биатлон | Р-Спорт

Румянцева выиграла все три гонки на паралимпийском ЧР по биатлону

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт, Олег Богатов. Екатерина Румянцева первенствовала во всех трех биатлонных гонках на паралимпийском чемпионате России по лыжным гонкам и биатлону, спортсменка стала шестикратной победительницей соревнований, завершившихся в Московской области, сообщила агентству «Р-Спорт» старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова.

Ранее Румянцева, выступающая в классе стоячих спортсменов, трижды победила в Пересвете в состязаниях на лыжных трассах. Соревнования спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата проводились с 16 по 24 января, на старт вышли 52 атлета из 19 регионов страны.

«Екатерина Румянцева выиграла все три гонки чемпионата России по биатлону — на дистанциях 10 километров, 6 километров и в пасьюте, сегодня девушки бежали сначала пролог, а потом финал (протяженность трассы 3,6 км), — сказала в телефонном разговоре Громова. — Ранее спортсменка трижды победила в чемпионате России по лыжным гонкам. Екатерина пришла в нашу команду после Олимпийских игр в Сочи, хорошо тренируется, прогрессирует с каждым сезоном и заслуженно добивается успеха».

По две победы в биатлоне одержали Иван Голубков и Ирина Гуляева в категории сидячих спортсменов и Владислав Лекомцев среди стоячих спортсменов. Несколькими днями ранее Голубков выиграл три лыжные гонки, таким образом, он стал пятикратным чемпионом страны, у Лекомцева четыре итоговых золота.

По разу в биатлонных соревнованиях добились успеха Алексей Быченок (сидячие), Александр Проньков (стоячие) и Марта Зайнуллина (сидячие).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

На трассе для отмененного ЧМ по биатлону в Острове пройдут гонки российских юниоров

На трассе для отмененного ЧМ по биатлону в Острове пройдут гонки российских юниоров

ПСКОВ, 24 января. /ТАСС/. Всероссийские соревнования по биатлону откроются 10 февраля в псковском городе Остров. Молодые спортсмены будут состязаться на трассе, предназначавшейся для юниорского чемпионата мира, от которого вынужденно отказалась Россия. Об этом сообщили ТАСС в областном комитете по физкультуре и спорту.
Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя