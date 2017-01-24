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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28530962/
24 января 2017, 11:31 | Биатлон | Чемпионат.com

Бегю, Гигонна, Шевалье вошли в состав сборной Франции на ЧЕ по биатлону

Тренерский штаб сборной Франции по биатлону огласил состав команды на чемпионат Европы, который пройдёт в польском городе Душники-Здруй с 25 по 29 января 2017 года, сообщает Ski-Nordique.

Биатлон. Чемпионат Европы. Душники-Здруй (Польша). Состав сборной Франции
Мужчины: Аристид Бегю, Эмильен Жакелен, Антонен Гигонна.
Женщины: Клоэ Шевалье, Энора Латюльер, Жулия Симон, Колин Варсен.

Чемпионат Европы по биатлону в Душниках-Здруй откроется индивидуальными гонками у мужчин и женщин.
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