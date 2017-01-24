Бегю, Гигонна, Шевалье вошли в состав сборной Франции на ЧЕ по биатлону
Тренерский штаб сборной Франции по биатлону огласил состав команды на чемпионат Европы, который пройдёт в польском городе
Душники-Здруй с 25 по 29 января 2017 года, сообщает Ski-Nordique.
Биатлон. Чемпионат Европы.
Мужчины: Аристид Бегю, Эмильен Жакелен, Антонен Гигонна.
Женщины: Клоэ Шевалье, Энора Латюльер, Жулия Симон, Колин Варсен.
Чемпионат Европы по биатлону в
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