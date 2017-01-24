Брицис: Выступить на седьмой кряду Олимпиаде — по-настоящему круто
Илмарс Брицис, представляющий сборную Латвии по биатлону, рассказал о причинах возобновления карьеры действующего спортсмена в 46 лет.
«Когда меня
Поверьте, выходя на старт, совершенно не вспоминаю о собственном возрасте, не сравниваю себя с
Разумеется, для возобновления карьеры у меня имелась и более прагматичная мотивация. Задача помочь эстафете Латвии квалифицироваться на олимпийский турнир в Пьенчане. Но сегодня еще не готов сказать, что Игры-2018 — моя реальность. Не знаю, буду ли продолжать карьеру в следующем сезоне. Конечно, выступить на седьмой кряду Олимпиаде —
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