«Когда меня кто-нибудь называет «патриархом, обгоняющим в возрастной номинации даже Бьорндалена», то я только и могу, что воскликнуть: «Ой!» Не чувствую себя так. Вообще, стараюсь не думать. Не так, чтобы вообще, а именно на эту тему: дескать, Брицис самый возрастной действующий биатлонист. В конце концов, мои года — мое богатство. У меня нормальное мироощущение. Стремлюсь получать удовольствие от биатлона, а если еще иногда удается доставлять его зрителям — вовсе замечательно.



Поверьте, выходя на старт, совершенно не вспоминаю о собственном возрасте, не сравниваю себя с каким-нибудь юношей, которому недавно стукнуло 30 или 35. Или вообще о 20-летних мальчишках. На трассе и стрельбище каждый раз и каждому биатлонисту приходится доказывать приватную состоятельность. Я же просто стремлюсь приблизиться к тому идеалу гонки, на который нынче способен. Поверьте, это уже вызов.

Разумеется, для возобновления карьеры у меня имелась и более прагматичная мотивация. Задача помочь эстафете Латвии квалифицироваться на олимпийский турнир в Пьенчане. Но сегодня еще не готов сказать, что Игры-2018 — моя реальность. Не знаю, буду ли продолжать карьеру в следующем сезоне. Конечно, выступить на седьмой кряду Олимпиаде — по-настоящему круто. Но ничего гарантировать не могу", — приводит слова Брициса Sputnik Беларусь.