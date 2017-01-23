Касперович: К ЧМ Гараничев выйдет на пиковую форму

Этап Кубка мира в Антхольце стал заключительным перед чемпионатом мира для сборной России. Главный тренер национальной команды Александр Касперович в интервью спецкору «Чемпионата» подвёл итоги выступления российских биатлонистов в январе, рассказал о подготовке сборной к чемпионату мира и окончательном выборе состава, а также значении чемпионата Европы.



— Вы довольны выступлением команды в Антхольце?

— Этап получился неплохим и с точки зрения результатов, и в плане подготовки. Что ожидали, то и получили. В женской эстафете рассчитывали на другой результат, но Вика Сливко не показала все свои возможности на стрельбе, а Акимова совершила два падения на втором круге и потеряла минимум 20 секунд.



— Почему Сливко совершает на второй подряд эстафете те же ошибки?

— Она ещё молодая девочка, которая явно волнуется. Нужно продолжать её обкатывать. Ничего страшного в этом нет.

— Когда вы определитесь с составом на чемпионат мира?

— У нас времени ещё достаточно, поэтому мы не будем спешить и примем во внимание результаты чемпионата Европы. Сейчас все спортсмены, выступавшие на Кубке мира, приступят к подготовке к чемпионату мира.



— У вас не вызывает беспокойство январский спад Елисеева? Почему вопреки ранее обещанному вы не дали ему отдохнуть на одном из этапов?

— В Оберхофе были нехорошая ситуация, поломка скобы на ботинке, проблемы с винтовкой. Этот спортсмен ещё не имеет такого богатого опыта, как прошедшие огонь и воду зрелые мастера, поэтому сейчас есть время его ещё просмотреть. Критерии отбора на чемпионат мира он не выполнил, но мы прекрасно знаем его возможности и рассматриваем в качестве кандидата. Матвей в этом году позже других начал подготовительный период из-за травмы колена и пропустил почти два месяца специальной работы.



— Зачем Малышко ехать на чемпионат Европы и занимать там место молодёжи?

— Он также прошёл отбор в Ижевске, выполнил критерии на чемпионат Европы. Мы не нарушаем никаких принципов. Он будет совершенно точно стартовать на дистанции 20 км 25 января.



— Почему не дали Кайшевой второй шанс в эстафете?

— Вы помните, что Кайшева в Рупольдинге не справилась со стрельбой, а здесь у неё также не пошла стрельба, поэтому решили немножко дать ей восстановиться и поправить стрелковую часть. Психологически не нужно загонять её в яму.

— Как оцените форму Гараничева? Удалось ли ему за два последних этапа разбежаться и выбраться из декабрьской ямы?

— Я считаю, что Гараничев набирает форму. Скорость у него неплохая, но пока он её ещё не держит до конца. Я думаю, что к чемпионату мира Евгений выйдет на свою пиковую форму. Для этого он и принимает участие в чемпионате Европы. У него не хватает соревновательной практики.

— Среди участниц чемпионата Европы вы видите потенциальное усиление женской сборной, например, в лице Дарьи Виролайнен?

— Я всегда говорил, что после чемпионата Европы будет сформирована команда. Если будут выполнены критерии отбора и показаны хорошие результаты, мы проведём ротацию, поэтому шансы есть у всех.