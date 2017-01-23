Логинов: Наказание я отбыл, и хочу начать все с нуля

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После трех подряд побед Логинова в Кубке IBU невольно приходилось задуматься: не перерос ли спортсмен рамки этих соревнований? И какими могли бы стать его результаты, доведись ему бегать не в резервной команде, а на этапах Кубка мира? Когда мы встретились в Александром на тренировочном сборе в Арбере, он отреагировал на оба эти вопроса спокойно.

— Мне кажется, для спортсмена моего уровня главное — развиваться. А развиваться можно не только на Кубке мира. Я вообще не придаю большого значения этим трем победам. Возможно, мне просто повезло чуть больше, чем соперникам. Как у нас говорят, ветер в нужное время в спину подул.

— То есть вы пока еще не чувствуете, что победы — это закономерный результат проделанной работы?

— У меня прошлый год сложился не слишком гладко. В самом начале января сломал руку — неудачно упал на тренировке. Два с половиной месяца был в гипсе, поскольку перелом запястья оказался очень сложным — со смещением. Тоже отчасти повезло: кости удалось хорошо вправить, и операция не понадобилась. Но разрабатывать кисть пришлось долго. До сих пор рука иногда как не своя. Летом даже ложиться на коврик не мог нормально — было больно опираться. До травмы я даже не задумывался о том, как много движений делаю кистью. А здесь постоянно ловил себя на том, что не могу выполнять привычную работу в полном объеме. Силовую работу начал делать лишь в мае, и рука постоянно давала себя знать. Поэтому я не слишком рассчитывал на то, что после столь длительного перерыва результаты сразу окажутся высокими.

— А на что рассчитывали?

— Да не сказать, что у меня вообще имелись какие-то конкретные планы. Нужно было. прежде всего, возвращать прежнюю форму.

— Сейчас можете сказать, что вернули, или так не считаете?

— Впереди еще слишком много стартов, чтобы подводить какие-то итоги. Пока все складывается неплохо, а там видно будет.

О ВЕЗЕНИИ ГОВОРИТЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ

— Вас не стали вызывать на Кубок мира ни после двух побед в Мартелле в спринте и гонке преследования, ни после выигранной «двадцатки» в Арбере. Другими словами, вполне может оказаться так, что бегать в резервной команде вам придется весь оставшийся сезон. Морально вы готовы к этому?

— Для себя я давно решил: как бы ни складывалась ситуация, мое дело — выполнять свою работу.

— И нет амбиций вернуться на более высокий уровень?

— Когда я только начал выступать после дисквалификации, а первый старт у меня был в самом начале декабря в Увате, то планировал готовиться к чемпионату Европы. К этому сейчас все и идет. Чемпионат Европы — это важный для меня старт, который я должен максимально хорошо отработать. И я настолько сейчас сфокусирован на этой цели, что вообще не задумываюсь ни о чем другом.

— Значит, я ошибалась, считая, что любой биатлонист, успевший почувствовать, что такое Кубок мира и добивавшийся там высоких результатов, невольно начинает воспринимать кубок IBU, как ссылку.

— Я ведь не так много стартовал на Кубке мира. Наиболее высокие результаты были на этапах в Контиолахти и Холменколлене, но там просто повезло: и та и другая трассы очень мне подходят. Наверное поэтому и бегал там хорошо.

— А что значит — подходят?

— Я — негабаритный спортсмен, легкий. Сейчас еще и похудел довольно сильно по сравнению с теми кондициями, что были раньше. Мне нравятся трассы, где много подъемов. Скоростные равнинные участки бежать сложнее.

— Вы уже несколько раз повторили слово «повезло». А в целом считаете себя везучим применительно к гонкам?

— В каком смысле?

— Ну, знаете, бывают биатлонисты, у которых всегда проходят все габариты. А бывает наоборот.

— Ну о каком везении можно было говорить в том же Мартелле, где, я стоял почти две минуты на стрельбе стоя? Потом пересмотрел видеозапись, большинство порывов ветра по ходу гонки длилось по 20−30 секунд. Я же попал в порыв, который не прекращался три минуты. Даже спина заболела, пока на рубеже стоял. Пришлось скинуть винтовку, чтобы хоть чуть-чуть убрать напряжение с мышц. И снегом заметало чуть ли не по колено.

ОДНАЖДЫ ЗАРАБОТАЛ 13 ШТРАФНЫХ КРУГОВ

— Вы верите в то, что в этом сезоне вам повезет попасть на мировое первенство?

— Если совсем честно, не думаю, что я в своем нынешнем состоянии готов к тем скоростям, которых требует чемпионат мира. Во всяком случае об этом точно рано рассуждать до того, как я выступлю на чемпионате Европы. Не попаду в Хохфильцен — не расстроюсь. По крайней мере так мне кажется сейчас. Да и нет никаких оснований не доверять тренерским решениям. Если мне скажут, что до чемпионата мира я еще не дорос, значит, так оно и есть. А кроме того, я очень хочу стать чемпионом Европы. У меня ведь на взрослом уровне пока нет вообще никаких регалий, даже с чемпионатов страны — только юниорские победы.

— В вашей карьере хоть раз случались ситуации, когда вас снимали с гонок, которые вы очень хотели пробежать?

— Да, в юниорском возрасте. Когда в 2011-м я впервые выиграл спринт на «Ижевской винтовке» и теоретически мог бы претендовать на место в основной сборной, Александр Касперович, который тогда руководил юниорской командой, объяснил, что стартовать среди взрослых мне пока рано. То же самое повторилось через сезон, когда на «Ижевской винтовке» я стал в спринте вторым. То есть подводили меня ко взрослой карьере очень плавно.

— Нелюбимые дистанции у вас есть?

— Не сказал бы. К каждой гонке я отношусь одинаково ответственно. Хотя по своему характеру я скорее стайер.

— С вашим стайерским характером вы, наверное, не должны любить эстафеты.

— Наоборот, очень люблю. Просто эстафеты бегать тяжелее, слишком велика степень ответственности. Отвечаешь-то не только за свой результат, а за общий. Не случайно в эстафетах люди иногда по пять штрафных кругов крутят.

— Вам, помню, тоже доводилось бегать круг на этапе Кубка мира в Сочи в 2013-м. Но это не помешало победить.

— Один круг — это ерунда. Помню, когда я приехал на свои самые первые биатлонные соревнования в Екатеринбург на юношеское первенство России, то в гонке преследования заработал аж 13 штрафных кругов. В спринте мой рекорд — восемь.

РАЗУМНЕЕ НЕ ЗАГАДЫВАТЬ И НИ НА ЧТО НЕ РАССЧИТЫВАТЬ

— Не думала, что вам было так сложно учиться стрелять.

— Ну я ведь пришел в биатлон с психологией лыжника: встал на старт — и несешься сломя голову, сколько сил хватит. На тот момент я вообще не осознавал, что стрельба — ничуть не менее важный компонент, чем бег. Думал, что проблем вообще в этом плане не будет — подумаешь, велика сложность — пять мишеней закрыть. Оказалось, велика.

— А в чем для вас заключается наиболее существенная разница между гонками и биатлоном? В приложении физических усилий, или в эмоциональном плане?

— Знаете, один мой знакомый из лыжных гонок как-то сказал, что в лыжах все значительно проще: как втопил со старта, так и бежишь, сколько сил хватит. В биатлоне же невозможно рассчитать, как разложить силы, чтобы их хватило на всю дистанцию. Сам я об этом не задумывался никогда, но возможно доля правды в такой оценке есть.

— Длительная тяжелая работа вас, полагаю, как бывшего лыжника не пугает?

— Нет. Еще когда бегал на лыжах, отношения со спринтами у меня складывались далеко не лучшим образом, но «тридцатку» классикой я бегал неплохо.

— А 50 километров бегать доводилось?

— Даже не помню, если честно. Кажется нет. Хотел как-то пробежать эту дистанцию в Саратове, но не успел приехать к старту. Но в скором времени надеюсь это исправить.

— Это каким же образом? Планируете начать совмещать биатлонные выступления с лыжными?

— Нет, об этом речь не идет. С соревновательной точки зрения я прекрасно понимаю, что тягаться в скорости с лыжниками вряд ли смогу: все-таки лыжные гонки и биатлон — слишком разные виды. Просто очень хочется пробежать именно марафон. Не столь важно даже, какие это будут соревнования. Точно так же мне хотелось бы когда-нибудь пробежать хотя бы половинчатый Ironman — попробовать, на что я способен. Ну чтобы потом в старости не вспоминать о том, что хотел чего-то и не сделал, когда была возможность.

— А поехать на предолимпийскую неделю в Корею хотели бы?

— Не думал об этом. У нас такой вид спорта, что разумнее ничего вообще не загадывать и ни на что не рассчитывать. Конечно было бы лучше знать заранее, в каких стартах ты участвуешь, и к ним целенаправленно готовиться. Но есть ведь и случайный фактор? Готовишься, готовишься, а потом упал и сломал руку. И что?

— Положим, руку вы сломали не в период соревновательной подготовки, а когда отбывали двухгодичную дисквалификацию.

— Ну да. Это снова к вопросу, везучий ли я.

— Насколько вы готовы говорить о том периоде вашей жизни?

— Не готов. Все это до сих пор слишком тяжело и болезненно. Конечно же я много раз думал пока отбывал дисквалификацию, как такое вообще могло со мной произойти? Ответа так и не нашел. Могу сказать одно: вся эта история стоила мне двух лет жизни. Наказание я отбыл и хочу начать все с нуля.

РАСПИСАНИЕ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ

Дужники Здрой (Польша)

25 января, 12.00 Мужчины. Индивидуальная гонка

25 января, 15.30 Женщины. Индивидуальная гонка

27 января, 12.00 Мужчины. Спринт

27 января, 15.30 Женщины. Спринт

28 января, 12.00 Мужчины. Гонка преследования

28 января, 15.00 Мужчины. Гонка преследования

29 января, 12.00 Одиночная смешанная эстафета

29 января, 15.00 Смешанная эстафета



СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Мужчины — Александр Логинов, Алексей Слепов, Петр Пащенко, Юрий Шопин, Алексей Волков, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев.

Женщины — Дарья Виролайнен, Светлана Слепцова, Ирина Старых, Светлана Миронова, Анна Никулина, Ольга Якушова.