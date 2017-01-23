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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28519594/
23 января 2017, 14:45 | Биатлон | Чемпионат.com

Домрачева: Я не думала и не думаю о результатах

Трёхкратная олимпийская чемпионка белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала о задачах, которые стоят перед ней в нынешнем сезоне.

Трёхкратная олимпийская чемпионка белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала о задачах которые стоят перед ней в нынешнем сезоне. Увеличить
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«Всей целью этого сезона я для себя обозначила желание влиться во всю эту соревновательную атмосферу, дать организму прочувствовать борьбу. Не думала и не думаю о результатах. Продолжаю работать и отталкиваться от сегодняшнего дня и состояния, делать работу над ошибками и двигаться вперёд», — цитирует Домрачеву «Sputnik Беларусь».
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