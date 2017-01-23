Домрачева занимает 56-е место в общем зачете Кубка мира
23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, принявшая участие в трех этапах Кубка мира, занимает 56-е место в общем зачете, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Лучшая белорусская биатлонистка, вернувшаяся на лыжню после рождения дочери, в четырех личных гонках набрала 53 очка. Это очень неплохой результат, ведь Дарья давно не выступала в официальных стартах. Она постепенно набирает форму и на чемпионате мира, который начнется 9 февраля в австрийском Хохфильцене, намерена порадовать многочисленных болельщиков.
После шести кубковых этапов из белорусских стреляющих лыжниц лучший показатель у Надежды Скардино, которая находится на 21-й позиции, набрав 236 баллов. Ирина Кривко имеет 116 очков и занимает 37-е место, у Дарьи Юркевич 48 очков и 58-я позиция, Надежда Писарева на 88-й строке с 2 зачетными баллами. Лидером общего зачета Кубка мира является немка Лаура Дальмайер, у которой 669 очков, второй идет чешская биатлонистка Габриэла Коукалова — 652, третье место занимает финская спортсменка Кайса Мякяряйнен — 637. В зачете Кубка наций женская сборная Беларуси имеет 3271 балл и занимает 9-е место. Впереди команда Германии — 4519, у биатлонисток Франции 4449 очков, сборная Украины набрала 3749 баллов.
В общем зачете Кубка мира среди мужчин
Лучшие стреляющие лыжники планеты готовятся к чемпионату мира, который пройдет с 9 по 19 февраля в Хохфильцене.
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