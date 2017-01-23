Биатлонист Тарьей Бе может выступить на Кубке Норвегии для отбора на ЧМ
МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Биатлонист Тарьей Бе может принять участие в Кубке Норвегии, чтобы попытаться отобраться на чемпионат мира 2017 года. Об этом сообщает телеканал NRK.
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Норвежский спортсмен в текущем сезоне не принял участие ни в одной гонке на этапах Кубка мира
«Бе хорошо тренировался, виден сильный прогресс», — отметил главный тренер сборной Норвегии Эгил Кристиансен.
Чемпионат мира пройдет в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.
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