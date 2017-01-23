Биатлонист Тарьей Бе может выступить на Кубке Норвегии для отбора на ЧМ

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Норвежский спортсмен в текущем сезоне не принял участие ни в одной гонке на этапах Кубка мира из-за проблем со здоровьем. В прошлом сезоне он занял шестое место в общем зачете Кубка мира.

«Бе хорошо тренировался, виден сильный прогресс», — отметил главный тренер сборной Норвегии Эгил Кристиансен.

Чемпионат мира пройдет в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.