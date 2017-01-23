Сборная Украины поднялась на третье место в Кубке наций
В Антхольце шестой этап Кубка мира по биатлону завершился женской эстафетой.
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Победила сборная Германии, второй стала команда Франции, третьей — Италии, сообщает «Сегодня».
Украинская команда заняла четвертое место.
В Кубке наций женская сборная Украины (3749 очков) сместила с третьего места команду Чехии (3618).
Лидерство укрепила сборная Германии (4519) и опережает команду Франции на 70 очков.
В зачете эстафет сборная Украины укрепилась на третьем месте (134), опережая Норвегию, идущую четвертой, на 16 очков и уступая 28 очков, Франции, занимающей второе место. Возглавляет зачет Германия (180), выигравшая все три гонки сезона.
Фото: Biathlon.com.ua.
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