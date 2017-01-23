Федерация: Тюмень готова к проведению ЧМ по биатлону в 2021 году на 100 процентов

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Ранее вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Ивор Леготян сообщил, что проведение чемпионата мира в Тюмени является открытым вопросом. По его словам, при определенных обстоятельствах IBU может лишить город чемпионата мира. Решение по этому вопросу может быть принято 9 февраля на исполкоме IBU.

«Тюмень к проведению чемпионата мира готова на 100 процентов. Вся инфраструктура, которая работала на чемпионате Европы 2016 года (проходил в Тюмени с 24 по 28 февраля — прим. ТАСС), соответствует стандартам ЧМ. Решение о том, чтобы перенести ЧМ по биатлону 2021 года в другое место, может принять только конгресс IBU, даже Андрес Бессеберг (президент IBU) не может решить этот вопрос единолично», — сказал Тоболов.

По мнению собеседника агентства, главное сейчас — зимние Олимпийские игры 2018 года. «До 2021 года еще много времени, поэтому я думаю, что все это успокоится, главное — пройти Олимпийские игры, а после них у нас будет еще три года. Я думаю, что этот вопрос останется на повестке дня, но решать его (кардинально) не будут», — отметил Тоболов.

По словам заместителя исполнительного директора чемпионата России по лыжным гонкам и первенства страны по биатлону Олега Дресса, в случае, если IBU примет решение об отмене ЧМ-2021 в Тюмени, то спортивные объекты этого города пустовать не будут. «В этом городе в любом случае будут проводиться различные старты, в том числе чемпионаты России. В Тюмени создана мощная база по зимним видам спорта — спортивные объекты пустовать точно не будут».

В декабре 2016 года, после обнародования второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Тюмень лишилась этапов Кубка мира по лыжному спорту и биатлону. По итогам субботнего заседания исполкома IBU было принято решение оправдать 22 из 29 российских биатлонистов, чьи дела по итогам доклада рассматривала экспертная комиссия IBU. В отношении оставшихся семи спортсменов расследование продолжается.