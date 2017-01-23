Васильев: Если добавить в эстафетный квартет Логинова, Россия может выиграть ЧМ
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что выступающий на Кубке IBU Александр Логинов должен попасть в эстафетную команду сборной России на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
«Бабиков — неплохой вариант финишёра, но завершать эстафету должен Шипулин. Не стоит экспериментировать на чемпионате мира. С ним шансы на медали различного достоинства у российской команды очень хорошие. Весь вопрос — в четвёртом участнике.
Нужно вспомнить об Александре Логинове. Своими результатами он заслужил место в сборной России на чемпионате мира. Считаю, если четвёртым участником эстафеты будет Логинов, то сборная России может выиграть золото чемпионата мира», — приводит слова Васильева RT.
Чемпионат мира по биатлону пройдёт в Хохфильцене с 8 по 19 февраля 2017 года.
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