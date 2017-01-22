Шипулин и остальные. Ключевые вопросы перед чемпионатом мира
В преддверии чемпионата мира сборная России не растеряла надежд — но не избавилась от вопросов.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
После этапа Кубка мира в Антерсельве и в преддверии чемпионата мира в Хохфильцене сборная России не растеряла надежд — но не избавилась от вопросов.
ПЯТЫЕ-ШЕСТЫЕ
Наивно спрашивать, зачем мы едем в Хохфильцен. Конечно, выигрывать. Не в том смысле, что мы к этому готовы, а в том смысле, что нам это надо.
На пяти последних чемпионатах мира сборная России завоевала лишь одну золотую медаль. Сделала это Екатерина Юрьева, сенсационно победив в индивидуальной гонке в финском Контиолахти два года назад. И сегодня ее нет в сборной.
Для сравнения, норвежцы намолотили за тот же период 21 мировое золото, французы — 14, немцы — 10. Украина, Белоруссия и Словения — по 2. Россия на этом фоне — второй эшелон, лига Б. Вместе с чехами, финнами и шведами — у тех тоже по одному первому месту.
Слегка улучшает картину подсчет общего числа медалей. Тут есть четкое разделение на «космос» и бренную землю. У лидирующей тройки на последних пяти чемпионатах суммарно больше ста подиумов: Норвегия — 41, Франция — 34, Германия — 26. На четвертом месте все еще не мы (Украина — 11), а вот дальше — Россия (9) и Швеция (8). То есть
БЕЗ ФИНИШЕРА
Сборная России — это Шипулин и остальные. Причем не только мужская — вся сборная.
В сильной ее половине сформировался костяк из трех бойцов: Шипулина дополняют Цветков и Бабиков. Они
Россия в этом смысле придерживается стрежня. Правда, выигрывали мы в сезоне куда реже французов, у которых есть божественный Мартен, но медалей у наших мужчин, на всякий случай, больше, чему у немецких и норвежских.
Другой вопрос — четвертая позиция. У конкурентов ее обладатели в очковом рейтинге выше, чем у россиян. У нас же, начиная с Елисеева (30-й в зачете Кубка мира), — разверстая пропасть. И даже не по очкам — по стабильности, скорости и точности. Гараничев и Малышко выглядели до сих пор откровенно потерянными и растерянными. А Кубок IBU хоть и взрастил для сборной в этом году Логинова, возможности обкатать его в Кубке мира тренерам не предоставил, либо они ей не воспользовались.
Причина понятна — антидопинговый политес. Ниже мы к этому еще вернемся, а пока замечу: железного эстафетного состава на чемпионат мира у российских мужчин нынче нет. Как нет и твердого запасного, если допустить попадание в эстафетную четверку непроверенного Логинова с потрепанной от косых взглядов нервной системой. Как нет и осмысленной расстановки по этапам. Как нет — и это впервые — железного финишера.
Шипулин пока не выглядит королем створов. А его свежие «золото» и «бронза» прекрасны, но добыты в излюбленной Антерсельве. Тогда как с Хохфильценом ситуация иная: там у Антона за всю карьеру было немало эстафетных медалей и лишь одна личная бронза (прошлый сезон, гонка преследования).
ГДЕ ВИРОЛАЙНЕН?
У женщин все намного более мрачно — не Акимова и остальные, а просто остальные. Расчет на личные медали невелик, с эстафетой — бедовая беда.
Раньше считалось, что наши могут выигрывать, но для этого нужно, чтобы ошибались соперницы. Теперь другой коленкор: в воскресной эстафете все команды из первой десятки отстреляли хуже россиянок. Кроме Австрии, которая отстреляла так же. Итог — Россия пятая, Австрия девятая. Наш уровень.
Анализировать здесь особо нечего, все понятно. Но
Если взять за отсчет логику «этой команде все равно ничто не поможет», вопросов нет. Но зачем тогда вообще выступать в эстафетах? Результаты Сливко, дважды бежавшей в команде, в Кубке IBU намного хуже. Наши женщины регулярно проваливают
При этом расстановка по этапам и отсутствие финишерки повторяют мужскую сермягу. В выкатывании женской эстафеты к Хохфильцену не видно ни системы, ни задумки. Обычные дела.
ЗАКОН И РЕПУТАЦИЯ
В конце никак не обойтись без самой огнедышащей темы последних лет — допинга. Мы внимательно следим за людьми и даже целыми странами, которые пишут антироссийские письма и вообще не хотят видеть нас в соперниках. Слова «огульно», «бездоказательно», «провокаторы», «истерика», срываются с наших перьев и языков.
«Кто дал вам право?! — спрашиваем мы обиженно, — 22 из 29 оправданы!». Но забываем при этом: причина недоверия все же не в цветах российского флага и не в страшной медальной угрозе, исходящей от нас,
Нас нельзя выкинуть из биатлона вопреки законам. Но и любить нас, и верить нам насильно не заставишь. Должно пройти время, причем честное, бездопинговое и «беззалетное» время, прежде чем отношение к нам нормализуется. А пока придется слушать за спиной шепоток и спокойно выступать. Тем, кто чист, такое не страшно.
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