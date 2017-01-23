Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28513435/
23 января 2017, 0:22 | Биатлон | Чемпионат.com

Губерниев: Домрачева не против России, она против допинга

Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев в своём «инстаграме» поддержал белоруску Дарью Домрачеву, пояснив, что она высказывалась не против российских биатлонистов и биатлонисток, а против употребления допинга в спорте.

Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев в своём инстаграме поддержал белоруску Дарью Домрачеву пояснив что она высказывалась не против российских биатлонистов и биатлонисток а против употребления допинга в спорте. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Друзья! Дарья Домрачева не против России. Даша против допинга, кем бы он ни применялся. Не надо искажать смысл сказанного Домрачевой и писать всякую фигню. Даша, нормальные болельщики рядом с тобой! Я тоже рядом. Две сестры — Беларусь и Россия. Навсегда!» — написал Губерниев.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Васильев: Если добавить в эстафетный квартет Логинова, Россия может выиграть ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что выступающий на Кубке IBU Александр Логинов должен попасть в эстафетную команду сборной России на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России