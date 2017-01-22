Касперович: Состав сборной России на чемпионат мира будет назван после ЧЕ

Чемпионат Европы по биатлону пройдет 25—29 января в Польше. Чемпионат мира состоится в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля. В воскресенье женской эстафетой завершился шестой этап Кубка мира в итальянской Антерсельве.

«Перед чемпионатом мира один из важнейших вопросов — это командное комплектование. Состав команды мы будем обсуждать и формировать после завершения чемпионата Европы. Мы не будем спешить, время до чемпионата мира еще есть», — цитирует Касперовича сайт Союза биатлонистов России (СБР).

Ранее в Италии Антон Шипулин выиграл индивидуальную гонку и стал третьим в масс-старте, а мужская сборная стала третьей в эстафете. Россиянки стали пятыми.