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22 января 2017, 22:04 | Биатлон | Р-Спорт

Касперович: Состав сборной России на чемпионат мира будет назван после ЧЕ

МОСКВА, 22 янв — Р-Спорт. Состав сборной России по биатлону на чемпионат мира будет назван после чемпионата Европы, заявил главный тренер российской сборной Александр Касперович.

Чемпионат Европы по биатлону пройдет 25—29 января в Польше. Чемпионат мира состоится в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля. В воскресенье женской эстафетой завершился шестой этап Кубка мира в итальянской Антерсельве.

«Перед чемпионатом мира один из важнейших вопросов — это командное комплектование. Состав команды мы будем обсуждать и формировать после завершения чемпионата Европы. Мы не будем спешить, время до чемпионата мира еще есть», — цитирует Касперовича сайт Союза биатлонистов России (СБР).

Ранее в Италии Антон Шипулин выиграл индивидуальную гонку и стал третьим в масс-старте, а мужская сборная стала третьей в эстафете. Россиянки стали пятыми.

«Конечно, мы рассчитывали совсем на другой результат женской команды в эстафете. В принципе, я считаю, что этап в Антерсельве прошел неплохо. В плане подготовки он дал нам неплохие результаты. Мы получили то, что ожидали. На этапе Кубка мира, заключительном перед чемпионатом мира, мы пробовали новых спортсменов в эстафетах, проводили подводящую работу в гонках. Кто-то из спортсменов здесь отдыхал, кто-то пропускал гонки — это были наши чисто тактические решения», — пояснил тренер.
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