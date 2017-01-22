Касперович: Состав сборной России на чемпионат мира будет назван после ЧЕ
МОСКВА, 22 янв —
Р-Спорт. Состав сборной России по биатлону на чемпионат мира будет назван после чемпионата Европы, заявил главный тренер российской сборной Александр Касперович.
Чемпионат Европы по биатлону пройдет
«Перед чемпионатом мира один из важнейших вопросов — это командное комплектование. Состав команды мы будем обсуждать и формировать после завершения чемпионата Европы. Мы не будем спешить, время до чемпионата мира еще есть», — цитирует Касперовича сайт Союза биатлонистов России (СБР).
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«Конечно, мы рассчитывали совсем на другой результат женской команды в эстафете. В принципе, я считаю, что этап в Антерсельве прошел неплохо. В плане подготовки он дал нам неплохие результаты. Мы получили то, что ожидали. На этапе Кубка мира, заключительном перед чемпионатом мира, мы пробовали новых спортсменов в эстафетах, проводили подводящую работу в гонках.
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