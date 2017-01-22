Жуков: Решение IBU по российским биатлонистам было ожидаемо

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По итогам субботнего заседания исполкома IBU было принято решение оправдать 22 из 29 российских биатлонистов, чьи дела по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассматривала экспертная комиссия IBU. В отношении оставшихся семи спортсменов расследование продолжается.

«В общем да, конечно», — ответил Жуков на вопрос, было ли подобное решение ожидаемо. Жуков обратил внимание, что сейчас все федерации «внимательно рассматривают списки» спортсменов, фигурировавших в докладе комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, и, «если не находят никаких нарушений, к этим спортсменам претензий не имеют».

«Сейчас международные федерации запросили информацию по этим спортсменам, и те, кто не получил никаких доказательств применения спортсменами допинга, естественно, их не отстраняют», — добавил глава ОКР. В частности, напомнил Жуков, список российских спортсменов рассматривает федерация лыжных гонок, ранее на временной основе отстранившая некоторых спортсменов.