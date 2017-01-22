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22 января 2017, 18:33 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Норицын: С составом на эстафету не ошиблись

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын, оценивая итоги эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Антерсельве, подчеркнул, что тренерский штаб не ошибся с составом.

Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина и Ольга Подчуфарова использовали в общей сложности пять дополнительных патронов и пришли к финишу пятыми.

— Прежде всего, в стрелковом плане справились, была хорошая стрельба, — сказал Норицын во флэш-интервью.

— С составом не ошиблись?

— Нет, не ошиблись. Таня Акимова немного волновалась, было у нее сегодня даже падение. Вчера у нее была тяжелая гонка, с колющими ощущениями в боку бежала. Поэтому ходом не показала сегодня свой лучший результат.

— Стоит ожидать именно такой состав на чемпионате мира?

— Не можем так прямо ответить на этот вопрос, надо смотреть и на текущее состояние спортсменок.
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Немецкие биатлонистки выиграли эстафету на этапе КМ в Антерсельве

Немецкие биатлонистки выиграли эстафету на этапе КМ в Антерсельве

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Женская сборная Германии по биатлону победила в эстафетной гонке 4×6 км на этапе Кубка мира, который завершился в итальянской Антерсельве. Спортсменки показали результат 1 час 9 минут 12 секунд, допустив 12 промахов на восьми огневых рубежах.
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