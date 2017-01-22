Норицын: С составом на эстафету не ошиблись
Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын, оценивая итоги эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Антерсельве, подчеркнул, что тренерский штаб не ошибся с составом.
Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина и Ольга Подчуфарова использовали в общей сложности пять дополнительных патронов и пришли к финишу пятыми.
— Прежде всего, в стрелковом плане справились, была хорошая стрельба, — сказал Норицын во
— С составом не ошиблись?
— Нет, не ошиблись. Таня Акимова немного волновалась, было у нее сегодня даже падение. Вчера у нее была тяжелая гонка, с колющими ощущениями в боку бежала. Поэтому ходом не показала сегодня свой лучший результат.
— Стоит ожидать именно такой состав на чемпионате мира?
— Не можем так прямо ответить на этот вопрос, надо смотреть и на текущее состояние спортсменок.
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