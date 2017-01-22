Норицын: С составом на эстафету не ошиблись

Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина и Ольга Подчуфарова использовали в общей сложности пять дополнительных патронов и пришли к финишу пятыми.

— Прежде всего, в стрелковом плане справились, была хорошая стрельба, — сказал Норицын во флэш-интервью.

— С составом не ошиблись?

— Нет, не ошиблись. Таня Акимова немного волновалась, было у нее сегодня даже падение. Вчера у нее была тяжелая гонка, с колющими ощущениями в боку бежала. Поэтому ходом не показала сегодня свой лучший результат.

— Стоит ожидать именно такой состав на чемпионате мира?

— Не можем так прямо ответить на этот вопрос, надо смотреть и на текущее состояние спортсменок.