Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28512304/
22 января 2017, 18:25 | Биатлон | ТАСС

Мартен Фуркад доволен решением IBU провести внеочередной конгресс

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад доволен решением Международного союза биатлонистов (IBU) провести внеочередной конгресс для внесения изменений в антидопинговые правила. Его слова приводит агентство France-Presse.

Французский атлет рад что Международный союз биатлонистов сделал шаг навстречу спортсменам. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее ряд биатлонистов, одним из которых был Фуркад, выдвинул в адрес IBU ряд требований. Все они были изложены в письме, под которым подписались порядка 170 спортсменов. В документе содержатся призывы не допускать до Олимпийских игр и чемпионатов мира биатлонистов с допинговыми историями, отстранить подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, сократить квоты для попавшихся на допинге стран, существенно увеличить штрафы за нарушение антидопинговых правил для спортсменов и федераций. В воскресенье IBU объявил, что до 9 февраля проведет внеочередной конгресс организации.

«Я очень доволен утренним решением IBU, — сказал Фуркад. — Я рад, что последовала реакция. Очень хорошо, что IBU сделал шаг навстречу спортсменам. Важно не разорвать отношения, которые были нарушены прошлой ночью».

В субботу вечером, по итогам заседания исполкома, IBU заявил, что относится к коллективному письму биатлонистов со всей серьезностью: их замечания по вопросам допинга будут переданы в юридический отдел, который выработает соответствующие предложения, направит их для утверждения на исполкоме, и они могут быть приняты на плановом конгрессе IBU через полтора года. Столь длительная бюрократическая процедура вызвала негодование ряда ведущих биатлонистов мира, среди которых был и Фуркад, спортсмены в резкой форме не согласились с затягиванием решения по данному вопросу.

По итогам субботнего заседания исполкома IBU было принято решение оправдать 22 из 29 российских биатлонистов, подозревавшихся в нарушении антидопинговых правил. В отношении оставшихся семи расследование продолжается.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Норицын: С составом на эстафету не ошиблись

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын, оценивая итоги эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Антерсельве, подчеркнул, что тренерский штаб не ошибся с составом.
Еще 7 новостей  Все новости
22 января

Мартен Фуркад доволен решением IBU провести внеочередной конгресс

Фазель: матч всех звезд КХЛ был организован на высочайшем уровне

Два ливийских футболиста отправятся на первый сбор "Томи" в Турцию