Мартен Фуркад доволен решением IBU провести внеочередной конгресс

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Ранее ряд биатлонистов, одним из которых был Фуркад, выдвинул в адрес IBU ряд требований. Все они были изложены в письме, под которым подписались порядка 170 спортсменов. В документе содержатся призывы не допускать до Олимпийских игр и чемпионатов мира биатлонистов с допинговыми историями, отстранить подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, сократить квоты для попавшихся на допинге стран, существенно увеличить штрафы за нарушение антидопинговых правил для спортсменов и федераций. В воскресенье IBU объявил, что до 9 февраля проведет внеочередной конгресс организации.

«Я очень доволен утренним решением IBU, — сказал Фуркад. — Я рад, что последовала реакция. Очень хорошо, что IBU сделал шаг навстречу спортсменам. Важно не разорвать отношения, которые были нарушены прошлой ночью».

В субботу вечером, по итогам заседания исполкома, IBU заявил, что относится к коллективному письму биатлонистов со всей серьезностью: их замечания по вопросам допинга будут переданы в юридический отдел, который выработает соответствующие предложения, направит их для утверждения на исполкоме, и они могут быть приняты на плановом конгрессе IBU через полтора года. Столь длительная бюрократическая процедура вызвала негодование ряда ведущих биатлонистов мира, среди которых был и Фуркад, спортсмены в резкой форме не согласились с затягиванием решения по данному вопросу.

По итогам субботнего заседания исполкома IBU было принято решение оправдать 22 из 29 российских биатлонистов, подозревавшихся в нарушении антидопинговых правил. В отношении оставшихся семи расследование продолжается.