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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28512303/
22 января 2017, 18:30 | Биатлон | ТАСС

Немецкие биатлонистки выиграли эстафету на этапе КМ в Антерсельве

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Женская сборная Германии по биатлону победила в эстафетной гонке 4×6 км на этапе Кубка мира, который завершился в итальянской Антерсельве. Спортсменки показали результат 1 час 9 минут 12 секунд, допустив 12 промахов на восьми огневых рубежах.

Биатлонистки сборной Германии завоевавшие золотые медали в эстафете среди женщин на шестом этапе Кубка мира по биатлону сезона 2016/17 в итальянской Антерсельве во время церемонии награждения (слева направо): Ванесса Хинц Марен Хаммершмидт Франциска Хильдебранд и Лаура Дальмайер. Увеличить
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Второе место заняла команда Франции (отставание 24,2 секунды; 8 промахов), третье — сборная Италии (+33,4; 9). Для сборной Германии это третья победа подряд в нынешнем сезоне в эстафетах.

Сборная России в составе Виктории Сливко, Татьяны Акимовой, Екатерины Глазыриной и Ольги Подчуфаровой заняла пятое место (+1.16,0; 5 промахов), что является лучшим результатом для женской команды в нынешнем сезоне. На прошлом этапе в немецком Рупольдинге россиянки показали худший результат с 1993 года, заняв 13-е место.

Следующим стартом для биатлонистов будет чемпионат мира, который пройдет в австрийском Хохфильцене с 8 по 19 февраля.

После этой гонки женская сборная России переместилась на пятое место в зачете Кубка наций, набрав 3595 очков. Лидирует команда Германии (4519), второй идет сборная Франции (4449), третьей — команда Украины (3749). Зачет Кубка наций по биатлону — это рейтинг национальных биатлонных федераций по результатам выступления спортсменов в индивидуальных, спринтерских, эстафетных и смешанных эстафетных гонках Кубка мира и чемпионата мира.

1.
Германия
2.
Франция
3.
Италия
22.01.2017 16:45 Антерсельва (Италия) Эстафета (женщины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Германия Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер 01:09.12,4
2 Франция Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон, Мари Дорен-Абер +24,2
3 Италия Лиза Виттоцци, Федерика Санфилиппо, Алексия Рунггальдьер, Доротея Вирер +33,4
4 Украина Юлия Журавок, Юлия Джима, Валентина Семеренко, Анастасия Меркушина +37,5
5 Россия Татьяна АКИМОВА, Екатерина ГЛАЗЫРИНА, Ольга ПОДЧУФАРОВА +01.16,0
6 Беларусь Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Дарья Домрачева +01.32,7
7 Швеция Ханна Эберг, Шардин Слоф, Мона Брорссон, Анна Магнуссон +01.40,5
8 Финляндия Лаура Тойванен, Санна Маркканен, Мари Лаукканен, Кайса Мякяряйнен +01.45,9
9 Австрия Дуня Здоуц, Лиза Тереза Хаузер, Фабьенна Хартвегер, Кристина Ридер +01.48,1
10 Швейцария Селина Гаспарин, Лена Хекки, Аита Гаспарин, Элиза Гаспарин +02.23,6
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