Немецкие биатлонистки выиграли эстафету на этапе КМ в Антерсельве
МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Женская сборная Германии по биатлону победила в эстафетной гонке 4×6 км на этапе Кубка мира, который завершился в итальянской Антерсельве. Спортсменки показали результат 1 час 9 минут 12 секунд, допустив 12 промахов на восьми огневых рубежах.
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Второе место заняла команда Франции (отставание 24,2 секунды; 8 промахов), третье — сборная Италии (+33,4; 9). Для сборной Германии это третья победа подряд в нынешнем сезоне в эстафетах.
Сборная России в составе Виктории Сливко, Татьяны Акимовой, Екатерины Глазыриной и Ольги Подчуфаровой заняла пятое место (+1.16,0; 5 промахов), что является лучшим результатом для женской команды в нынешнем сезоне. На прошлом этапе в немецком Рупольдинге россиянки показали худший результат с 1993 года, заняв 13-е место.
Следующим стартом для биатлонистов будет чемпионат мира, который пройдет в австрийском Хохфильцене с 8 по 19 февраля.
После этой гонки женская сборная России переместилась на пятое место в зачете Кубка наций, набрав 3595 очков. Лидирует команда Германии (4519), второй идет сборная Франции (4449), третьей — команда Украины (3749). Зачет Кубка наций по биатлону — это рейтинг национальных биатлонных федераций по результатам выступления спортсменов в индивидуальных, спринтерских, эстафетных и смешанных эстафетных гонках Кубка мира и чемпионата мира.
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|22.01.2017 16:45
|Антерсельва (Италия)
|Эстафета (женщины)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Германия
|Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер
|01:09.12,4
|2
|Франция
|Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон, Мари Дорен-Абер
|+24,2
|3
|Италия
|Лиза Виттоцци, Федерика Санфилиппо, Алексия Рунггальдьер, Доротея Вирер
|+33,4
|4
|Украина
|Юлия Журавок, Юлия Джима, Валентина Семеренко, Анастасия Меркушина
|+37,5
|5
|Россия
|Татьяна АКИМОВА, Екатерина ГЛАЗЫРИНА, Ольга ПОДЧУФАРОВА
|+01.16,0
|6
|Беларусь
|Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Дарья Домрачева
|+01.32,7
|7
|Швеция
|Ханна Эберг, Шардин Слоф, Мона Брорссон, Анна Магнуссон
|+01.40,5
|8
|Финляндия
|Лаура Тойванен, Санна Маркканен, Мари Лаукканен, Кайса Мякяряйнен
|+01.45,9
|9
|Австрия
|Дуня Здоуц, Лиза Тереза Хаузер, Фабьенна Хартвегер, Кристина Ридер
|+01.48,1
|10
|Швейцария
|Селина Гаспарин, Лена Хекки, Аита Гаспарин, Элиза Гаспарин
|+02.23,6
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