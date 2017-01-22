Акимова: На повороте был гололёд, лыжа заскользила и заехала в сетку

«Что случилось на втором круге? На повороте был гололёд, у меня лыжа заскользила и заехала в сетку. Я упала, долго не могла выпутать лыжу из сетки. Потом снова поскользнулась, лыжа опять попала в сетку. Так что я потратила очень много времени и сломала палку. Потом мне дали слишком длинную палку, её ещё меняли на другую.



Если говорить о стрельбе, то я немного недоработала на “лёжке”, это была моя ошибка. А на “стойке” всё сделала чётко, мне понравилось», — сказала Акимова в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову.